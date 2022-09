Acusan que Murillo Karam 'adelantaba' indicios

Cd. de México, México.- El ahora detenido Jesús Murillo Karam dijo a una de las integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que empezarían a buscar los restos de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el basurero de Cocula porque era el lugar señalado por unos detenidos, aunque en ese momento formalmente los declarantes no habían sido capturados.

Mercedes Celina Doretti, antropóloga del EAAF, declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR) que el 27 de octubre de 2014, el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR) le hizo de su conocimiento sobre el lugar en que empezarían a hacer los trabajos forenses.

"Tenemos gente detenida que nos ha señalado este lugar como un punto donde pueden estar los restos de todos los estudiantes. Esto es un basurero y hay restos humanos, esto es un lugar más que tenemos que inspeccionar", dijo Murillo, según el testimonio rendido por Doretti el 3 de diciembre de 2021.

La argentina, cuyo testimonio forma parte de la orden de aprehensión girada contra Murillo, refiere una fecha en la que no estaban detenidos los cuatro presuntos miembros de Guerreros Unidos que señalaron por vez primera que los normalistas fueron calcinados en un basurero y sus restos tirados en el río San Juan.

Esos indiciados son Jonathan Osorio, "El Jona"; Patricio Reyes, "El Pato"; Darío Morales, "El Comisario", y Agustín García Reyes, "El Chereje", quienes fueron presentados formalmente al Ministerio Público hasta el 28 de octubre de ese año.

Doretti relata que Murillo le dijo esas palabras la mañana del 27 de octubre, en un paraje cercano al lugar de los hechos. Ese día, temprano, había tomado un helicóptero de Chilpancingo hacía Iguala, junto con sus colegas Jorge Pachón, Selva Varela y Cullem Black, del EAAF, y Carlos Jiménez, forense de la PGR.

El objetivo era continuar con las labores de búsqueda en La Parota.

En medio del vuelo, el piloto recibió la instrucción de cambiar de plan de vuelo y les informó a los tripulantes que los llevaría a otro lugar, aterrizando en un campo donde había otro helicóptero.

Al bajar es cuando se encontró a Murillo, con quien habló en una caminata.

"Posteriormente, se retira en el helicóptero que se encontraba en el lugar, el equipo se constituye directamente al basurero que después denominaríamos 'Basurero de Cocula', lugar que a nuestra llegada se observa que se encontraban diferentes grupos de seguridad, Ejército, Marina, Policía Federal, Caninos y Ministerios Públicos de SEIDO", refiere.

El testimonio indica que también estaban Tomas Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal y una perito identificada como Guadalupe Mercado Montoya, antropóloga forense de la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR".

Ese día recuerda que descendió a la parte baja del basurero, en la zona de descarga de los deshechos, donde le dijeron que había restos humanos en la zona, pero como no tenía en esos momentos los detalles que ya tenía Murillo, sólo hizo una inspección general. Lo que sí reconoce es que había pedazos de huesos.

"Allí notamos que había áreas con fragmentos de restos óseos en superficie sobre tierra quemada y que se extendía más allá de la primera zona pegada a la barranca de descenso del basurero", relata.

Rechazan apoyar versión de FGR sobre basurero

La experta argentina Mercedes Celina Doretti declaró ante la FGR que rechazó acompañar a Jesús Murillo Karam en una rueda de prensa del 7 de noviembre de 2014 porque consideró que , como dio a conocer al entonces Procurador en esa fecha.

"Días anteriores a la conferencia (...) me comentó Eliana García, encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, que yo le ayudara a redactar algunos de los procedimientos y observaciones iniciales que se habían realizado entre el río San Juan y el basurero de Cocula, con la finalidad de apoyar o presentarlos en la conferencia de prensa", relata.

"Ella me manifestó que el Procurador, en la conferencia de prensa, iba a unir un lugar con el otro, es decir el basurero de Cocula con el río San Juan, le reiteré que no había evidencia física que refiriera asociar un lugar con el otro, sólo evidencia testimonial de gente detenida que se autoincriminaba, indicándome que acompañara al Procurador para realizar la conferencia de prensa, a lo que me opuse porque era algo prematuro".

El 7 de diciembre siguiente, Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) emitió un comunicado en respuesta a lo dicho por la FGR en esa conferencia.

Puntualizó que ellos no estuvieron presentes cuando se recuperó la bolsa en el río San Juan con el fragmento que sirvió para identificar al normalista Alexander Mora Venancio, porque la PGR los convocó después del hallazgo en el río.