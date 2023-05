Piden a aerolíneas no culpar al Popo por retrasos

CIUDAD DE MÉXICO - El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las aerolíneas cumplir con sus vuelos y no culpar de sus fallas o retrasos a la actividad volcánica del Popocatépetl .

En conferencia, el Mandatario aseguró que algunas compañías utilizan el argumento de supuestas afectaciones meteorológicas para justificar incumplimientos.

"Sentimos que no va a haber problema, ya todas las líneas están restableciendo sus vuelos. En algunos casos, que no le echen la culpa a Don Goyo, es porque tienen fallas, algunas líneas comerciales", dijo.

"No están llegando pilotos, tienen sus problemas que tiene que resolver, atender bien a sus trabajadores y no es por el volcán. Hay también algunos asuntos que tienen que resolver algunas líneas".

El Jefe del Ejecutivo informó que la actividad del volcán se ha reducido, ya que solo registra emisión de ceniza.

"Hay una actitud del volcán no de alarma, ha bajado su intensidad, es menos, también la ceniza que emite, básicamente más hacia Puebla, el resto de los estados no tienen lluvia de ceniza y estamos pendientes día y noche que no haya alarma", expresó.

- ¿Hay riesgo de explosión?, se le preguntó.

- "No, se están reuniendo constantemente los vulcanólogos, especialistas y no hay ninguna decisión de pasar a otra fase, es el Semáforo Amarillo Fase 3, todavía es preventivo", respondió.

López Obrador reportó que, tras realizar una revisión de la zona, se determinó que no existen problemas en las rutas de evacuación, en caso de que se requiera movilizar a la población.

"Se está trabajando en todo lo preventivo, pero que no haya alarma y procurar ser muy objetivos al informar, para no atemorizar a la gente", señaló.

"Nosotros vamos a estar muy pendientes y de cualquier cosa vamos a informar, pero sentido nos que no va a haber problema".

Sin embargo, de acuerdo con un recorrido realizado ayer por REFORMA, la ruta de evacuación número 2 si enfrenta problemas de paso, debido a la existencia de topes, vados y hasta baches.

Solo en el tramo de Santiago Xalitzintla a San Pedro Cholula se contabilizaron unos 25 topes colocados por pobladores para que automovilistas y choferes del transporte público bajen su velocidad y eviten accidentes.