Capacitan a artesanas en lenguas indígenas para vender en TM

Nafin-Bancomext inició esta semana el programa de capacitación en Campeche, en lengua maya, con un pequeño grupo de productores locales, 90% mujeres, y el objetivo es llevarlo a más comunidades en lenguas indígenas en diversos estados para impulsar la venta de sus creaciones.

"Uno de los problemas que manifestaron que más enfrentan es el regateo. Les negocian el precio y algunos lo bajan mucho y otros no tanto y ya no tienen claro cuáles son los costos que enfrentan y a veces sus márgenes se ven afectados", dijo Hugo Zamora, representante estatal de Nafin-Bancomext en Campeche.

Artesanos a las estaciones del Tren Maya

El funcionario explicó que uno de los objetivos es llevar a los artesanos a las estaciones del Tren Maya, donde hasta el momento, las productoras explicaron que su principal reto es cobrar con otros medios distintos al efectivo a los turistas y garantizar la venta.

"Hay mucho interés en cómo llegar a más gente y cómo vender sus productos a clientes que no llevan efectivo, no perder la venta por esa razón. Una de las problemáticas que se encuentran en este tipo de comunidades es que no están bancarizados", dijo Zamora.

Debido a que se tiene buena expectativa de visitantes que aprovechen la ruta del Tren Maya, desde Nafin-Bancomext buscan que los productores tengan un trato directo con sus potenciales clientes, por lo que la capacitación es extensiva para todos los interesados en mejorar la administración de sus negocios en la localidad.

"Las oportunidades que visualizamos que vienen con la entrada en operaciones del tren maya, prevemos mayores flujos de turistas de personas en la región. Con estas herramientas estamos seguros que van a estar más preparados para aprovechar esas oportunidades que vienen", dijo.

Herramientas para comunidades de artesanos

Entre los retos que se busca enfrentar con la capacitación, destaca una mejor organización de las comunidades de artesanos, donde se les brindarán herramientas para acercarse a sus potenciales clientes y obtener mejores ganancias de sus productos.

"Hablamos de los temas de márgenes y cómo dividir el trabajo. Están organizados en talleres de artesanos donde todos producen y juntos venden. Lo que les dimos en estos talleres es cómo organizarse y comunicarse mejor para tener procesos homogéneos que les ayuden a tener mejores condiciones hacia afuera", refirió.