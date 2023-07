No regresaré al Senado, dice Monreal

CIUDAD DE MÉXICO

"No, nunca ha pasado por mi cabeza eso, declinar. Nunca en mi vida he dejado a la mitad del camino las oportunidades que la vida me ha dado, y esta no es la excepción", señaló a pregunta directa sobre el tema.

Tampoco regresará al Senado, en donde fue el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política.

"No, no voy a regresar al Senado, es una decisión personal", contestó.





En conferencia de prensa este viernes en la Ciudad de México y ante la insistencia sobre su futuro luego de las encuestas y a la luz de que estaría en el cuarto lugar de los aspirantes morenistas, el zacatecano reiteró que irá hasta el final del proceso interno de Morena y que respetará los resultados.

Monreal consideró que esta contienda interna de Morena es incluso más importante que la contienda constitucional.

"Si este proceso, que para mí es más importante incluso que el constitucional, resulta positivo, no tendremos problema en la elección presidencial. Es lo que creo", apuntó el senador con licencia.

Reiteró que la contienda en algún sentido no ha tenido el piso parejo ni ha habido equidad, porque él se incorporó luego de dos años de ausencia de la vida partidista, a partir de su alejamiento con el Presidente de la República.

"Yo decía en mi libro ("Una Oportunidad Real") que aunque fui invitado en el mes de enero después de dos años de ausencia, de exclusión, que iba a ser difícil remontar por la razón obvia de que los tres, los otros tres, fueron referidos o mencionados en distintos foros públicos y gubernamentales, y que eso les da ventaja", comentó.

Insistió en que el partido y su dirigente Mario Delgado han sido omisos en el caso de los espectaculares, pues no se ha hecho nada a pesar de su denuncia y su demanda, incluso por escrito, para que se retiren.

"Yo he contado mil 254 espectaculares, lo he presentado por escrito y he expresado mi punto de vista sobre ese gasto de publicidad, y no he tenido eco", indicó.

El aspirante morenista también consideró que es necesario terminar con la crispación política del País, pero el llamado lo hizo particularmente a los actores políticos y a los partidos, no al Presidente.

"No me referí al Presidente porque yo percibo que hay una serie de sectores conservadores tratando de minarlo, de desprestigiarlo (...) y él tiene el derecho de aclararle a la población, el derecho de réplica y a expresarse", señaló.

Sobre la posibilidad de que después de este proceso interno pueda contender por Morena por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, no lo aceptó abiertamente, pero tampoco lo descartó.

"Yo nunca cierro puertas porque la política es de coyunturas y circunstancias, y donde sea útil a Morena ahí estaré, y en donde no sea útil, pues no", contestó.

Insistió en que Morena podría ser "imbatible" en las elecciones de 2024 si va unido en este proceso interno de selección de su coordinador nacional.

"No va a ser un día de campo (la elección presidencial), va a ser una contienda competida, y si no fallamos, si no nos dividimos, si la ambición personal no nos gana, vamos a salir, Morena va a salir bien; va a ser imbatible Morena", aseguró.