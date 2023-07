Margot Robbie confiesa su amor por la lucha libre

CIUDAD DE MÉXICO.- La WWE es un espectáculo increíble que con el paso de los años conquista cada día más aficionados, entre los que destaca la protagonista de la película 'Barbie', Margot Robbie, quien reconoció su admiración para el deporte y las superestrellas de la empresa estadounidense.



En entrevista con la gladiadora Bianca Belair, Robbie admitió su amor por el deporte espectáculo aceptando que creció viendo las peleas de John Cena y The Undertaker.

"Me causa conflicto esta concepción errónea de que a las mujeres no nos atraen las escenas de acción o de peleas, deportes de contacto y todo eso. Yo crecí viendo la WWE y mis favoritos eran The Undertaker y John Cena, con quien ya pude trabajar como actor", mencionó.

La actriz agregó que ahora en deportes como la lucha libre, existen grandes figuras femeninas, misma que motivan a más mujeres.

Algo que de haber ocurrido en su etapa de crecimiento quizá le hubiera permitido dedicarse al deporte y llegar a la WWE.

"Imagina que hubiese crecido teniendo figuras femeninas tan importantes como ahora las hay. Imagina que en mi crecimiento como joven hubiese tenido a mujeres inspirándome para hacer las cosas que tanto me gustaba ver que los hombres hacían en el ring, tal vez hasta habría podido pensar en ser luchadora", finalizó.