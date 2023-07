Critican a Luis Fernando Peña por usar tenis clon y él responde

CIUDAD DE MÉXICO.- El reconocido actor Luis Fernando Peña, quien interpretó a Ulises en la película "Amarte duele", se encontró en medio de la controversia tras hacer un video en el que confesó comprar tenis "pirata". La sinceridad del famoso desencadenó una serie de comentarios divididos entre sus seguidores y la audiencia en general.

Todo empezó cuando este compartió detalles sobre su preferencia por comprar varios pares de tenis, tanto para él como para su esposa, en el popular mercado de Tepito. La revelación surgió después de que los internautas se fijaran en los modelos que solía llevar.

Algunos cuestionaron al actor sobre si se había dado cuenta de que 'le habían visto la cara' al adquirir los artículos, mientras que otros expresaron curiosidad sobre por qué, teniendo el presupuesto para comprar calzado más costoso, optaba por pares baratos.

"Sí, los compro. ¿Y? Hay una poderosísima razón por la que yo me compro esos tenis, no me voy a comprar tenis de 11 mil pesos y tener a mis hijos sin comer es así de sencillo", dijo Peña en un clip compartido en TikTok.

El intérprete agregó que el 80% de sus tenis no son de marca, pues prefiere gastar el dinero para tener en mejores condiciones a su familia.

"Prefiero gastar en eso sabiendo que son clones y poder tener a mis hijos bien vestidos, bien comidos, pagar sus colegiaturas, pagar gastos de la casa, darme gustos con mi esposa, irnos a cenar, llevar a mis hijos a la feria, prefiero tener este tipo de gastos que sí son más fuertes que gastarme 11 mil o 12 mil pesos en tenis", explicó.

Asimismo, contó que tiene algunos amigos que se dedican a la venta de mercancía clonada.