Modificarán contrato de modernización de L1 del Metro

Por: El Universal

Diciembre 17, 2024 - 03:26 p.m.

El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad un dictamen para modificar el contrato de prestación de servicios a largo plazo número STC-CNCS-195/2020, para la modernización integral de trenes, sistema de control y vías de la Línea 1 del Metro.

Al fundamentar este dictamen, la diputada Valentina Batres explicó que únicamente se propone la modificación del plazo en la fase de implementación, por lo que no se altera el monto máximo autorizado del contrato, no se modifica el plazo establecido de 19 años, y no se realizan ajustes al calendario de pagos multianuales.

"Esta modificación permitirá garantizar la culminación de los trabajos de modernización, incluyendo la renovación de vías, la modernización del sistema de control, la puesta en operación de trenes con tecnología avanzada y la integración plana de la Línea 1 con el Tren Interurbano. Asimismo, contribuirá a fortalecer el derecho humano a la movilidad, priorizando la inclusión y el acceso seguro al transporte público para mujeres, personas con discapacidad y sectores económicamente desfavorecidos", sostuvo.

Detalló que el análisis de este contrato se centró en aspectos técnicos que no implican reforma legal alguna, y que es una práctica común y necesaria la modificación a los contratos públicos.

A penas el jueves pasado la jefa de Gobierno, Clara Brugada, envió esta iniciativa argumentando que los trabajos de modernización de la Línea 1 se ha topado con interferencias, una de ellas la construcción de la estación Observatorio del Tren Interurbano, pues esto implicó que el proyecto ejecutivo de obra civil del Metro contemplara la construcción de pasarelas que permitan el tránsito de los usuarios entre ambos medios de transporte.

Al respecto, el diputado de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, indicó que, si bien votaron a favor de esta ampliación por un año, esto no significa un "cheque en blanco", pues se debe de informar de manera transparente sobre los atrasos que ha habido en estas obras.

Indicó que en la pasada Legislatura fueron a supervisar los trabajos de remodelación de la Línea 1 del Metro y en ese recorrido no había ningún piso de retraso o irregularidad y "unas semanas después simplemente dejó de haber comunicación y no supimos absolutamente nada más de la Línea 1... me parece correcto la actuación de la Jefa de Gobierno de solicitar el regularizar en términos administrativos todo lo que recibió de retraso de esta obra, pero también aclarar, cuáles son las razones de estos retrasos".

Al defender el dictamen, la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, sostuvo que la propuesta que se votó es consecuencia del incumplimiento en los tiempos de entrega por parte de la empresa. "No es culpa de nadie. Pero sí el Gobierno de la Ciudad, de manera responsable, finca responsabilidad a la empresa y la multa. Porque hay que tener muy claro lo que se está haciendo".