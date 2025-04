Despedirán Diablos a su histórico pitcher, Arturo López

El debut de Diablos Rojos del México en la temporada 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol marca la despedida de Arturo López, el pitcher histórico de la organización.

Además de ser el abridor del primero juego frente a los Leones de Yucatán en el Estadio Alfredo Harp Helú, el sinaloense vivirá una noche dedicado a su trayectoria el 17 de abril con un póster edición especial, la presencia de su familia y la libre elección de las entradas que quiera lanzar.

"Tengo la opción de elegir qué pasará ese día. Voy a ir entrada por entrada, quiero que sea un bonito día, yo le voy a ir avisando a Lorenzo (Bundy, el mánager) el momento para que salga por mí. El plan es salir, lanzar y disfrutar.

"No es que me sienta cansado, no es que me sienta agotado mentalmente, simplemente creo que es el momento oportuno, el momento correcto. Mucha gente también me preguntaba que si el campeonato en Diablos había influido y realmente no, simplemente gracias a Dios se dio el campeonato", compartió el jugador escarlata.

López tiene en su cuenta 181 juegos iniciados, la quinta marca más alta en el equipo, más de 700 ponches, 5 veces invitado al Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Beisbol y 16 temporadas vistiendo la franela roja.