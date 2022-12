A la mayoría de los mexicanos les gusta que haya mañaneras, dice AMLO

En Palacio Nacional, el mandatario federal afirmó que analiza extender sus mañaneras no solo de lunes a viernes, sino también sábado y domingos.

"Lo de las mañaneras, pues la gente pide que haya información, que se garantice el derecho a la información. Desde luego, a los opositores, adversarios, pues no les gusta que haya mañaneras, pero a la mayoría de la gente sí. Y además es el ejercicio de la libertad de manifestación, de expresión de las ideas.

"Y ahora quieren que ya no haya mañanera; pues puede ser que nos prohíban que haya mañanera, pero a lo mejor la vamos a hacer al mediodía (...) No, lo que diga mi dedito, lo que diga mi dedito (no)", dijo.

En el salón Tesorería, el Mandatario federal señaló que está pensando en hacer sus conferencias en fines de semana para que no dar oportunidad a ninguna mentira y "que no puedan empinar a nadie".

"Lo que estoy pensando es hacerla también el sábado y el domingo para que no les demos oportunidad de ninguna mentira, o sea, que no puedan empinar a nadie", agregó.