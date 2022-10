Matan a novio por 'confundirlo' en Sonora, dice FGE

La autoridad ministerial aseguró que una de de las líneas más sólidas de investigación hasta ahora es que el ataque iba dirigido hacia otra persona que también se casó, pero en otra ciudad, sin explicar más razones.

"Se confirma que se trató de un ataque directo, sin embargo, a 24 horas de acciones de investigación, acciones de inteligencia y entrevistas a testigos, cobra relevancia una de las líneas de investigación, que indica que el ataque directo a Marco Antonio iba dirigido a otra persona, quien el mismo día contrajo nupcias en otra ciudad y que podría ser el móvil de la agresión que culminó con la vida de la víctima y lesionó a una mujer, al concluir la ceremonia religiosa", se explicó.

"No se descarta ninguna línea de investigación y se realizan todos los peritajes de Criminalística y Balística de Campo necesarios, a fin de esclarecer plenamente los hechos y dar con los responsables para hacer justicia".

Desde ayer, fuentes estatales reportaban extraoficialmente que tanto la víctima, como la ahora viuda Aracely, eran ajenos a actividades ilícitas.

Asimismo, que el pasado sábado se iba a casar a la misma hora y en esa misma iglesia de Caborca un sujeto ligado a grupos criminales, pero decidió de última hora cancelarlo, por lo que Aracely y Marco Antonio aprovecharon el horario.

Posteriormente, los pistoleros vieron que afuera de la iglesia se encontraba una camioneta similar a la que usa ese sujeto, no se percataron que no era él y atacaron a quemarropa.

Grupo REFORMA informó que el pasado 22 de octubre el asesinato ocurrió afuera de la iglesia católica "La Candelaria", ubicada en la Calzada 6 de abril, en pleno centro del Municipio.

La Fiscalía estatal informó que el novio de la boda, Marco Antonio, originario de Durango y residente de Jalisco, fue el asesinado, y que la hermana de éste, Adriana Michelle, quedó con heridas de bala.

En el caso de Aracely, su vestido blanco se lleno de sangre de la parte inferior y sus gritos fueron captados en varios videos tras el ataque.

"El hombre privado de la vida en un ataque directo era originario de Durango y residente de Jalisco. También resultó lesionada una mujer que se encontraba en el sitio, sin embargo está fuera de peligro", se detalló oficialmente.

Pidió Gobernador no generar psicosis por crimen en Caborca El Gobernador Alfonso Durazo (Morena) aseguró que este homicidio no debe generar psicosis, pues fue dirigido directamente contra la víctima.

"No hay mayor motivo para un ánimo de psicosis. Según las líneas de investigación apuntan que fue un ataque dirigido específicamente contra la persona que lamentablemente perdió la vida, eso no es incriminatorio, significa pues que no es que le pueda suceder a cualquiera, el atentado fue dirigido particularmente", aseguró.