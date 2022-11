Madres de familia se manifiestan por segundo día en Colegio Williams

Madres de familia con pancartas en las que exigen justicia por la muerte de Abner Leonardo, avanzaron sobre Av. Patriotismo y Av. Revolución hasta el Colegio Williams.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana recomendó tomar como alternativa vial Anillo Periférico.

Ayer martes, los padres del menor y otros padres de familia también se manifestaron y encararon a las autoridades del Colegio.

"Si mi hijo está muerto ¿por qué siguen con las clases normales?, ¿por qué no les importa la vida de un niño? Si ellos no fueron los culpables, ¿por qué no hemos recibido apoyo?", denunció entre lágrimas Juan Leonardo.