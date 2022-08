Vienen más médicos cubanos y AMLO truena contra críticos

"Y esta es una de las razones ante el problema estructural de la falta de médicos especialistas que hemos buscado unir esfuerzos con el Ministerio de Salud de Cuba, a través de la Agencia Servicios Médicos Cubanos para que podamos empezar a cubrir estas carencias de médicos especialistas, empezamos ahora en el estado de Nayarit y en el estado de Colima, a partir de la firma que hicimos del Convenio de Colaboración para cubrir estás brechas, pues vamos a tener un hecho histórico, un total serán al final de 641 médicos especialistas que reforzarán la salud de los mexicanos y las mexicanas", afirmó Robledo.

En su oportunidad, el Mandatario federal cargó contra quienes critican esa decisión y dijo que más bien deberían estar avergonzados.

"Yo quiero intervenir, me parece infame el estar cuestionando el que vengan médicos de Cuba especialistas a ayudarnos porque durante mucho tiempo se abandonó la educación pública y no se formaron en México médicos suficientes ni especialistas, y la culpa de que no tengamos médicos y especialistas es de los que se dedicaron a saquear, a robar al País, a los que apostaron a privatizar la actividad productiva y social de México y esos mismos o sus achichincles que deberían estar avergonzados ahora se erigen como paladines de la justicia y la libertad, ahora gritan como pregoneros cuando fueron cómplices", lanzó López Obrador.

"Quiero llamar la atención de esta actitud hipócrita, inhumana, conservadora, de estar concibiendo la salud como un privilegio y no como un derecho, la salud es un derecho humano, no tiene que ver con política, con fronteras y les guste o no les guste, vamos a seguir contando con el apoyo de médicos especialistas que no tenemos en el País, parece que no quieren escuchar, o no quieren ver porque son muy dogmáticos los conservadores, muy fanáticos".

"Yo insisto, agradecemos mucho al Gobierno de Cuba su apoyo, y le digo a los conservadores, corruptos, que no vamos nosotros a dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso, vamos a seguir transformado a México".

"Ya sabemos que no contamos con ellos, somos distintos, somos proyectos distintos y contrapuestos de nación, ellos defienden el pensamiento conservador de las élites, son clasistas, discriminan, y nosotros tenemos como ideal y como quehacer el ayudar a los pobres, a las mayorías y pensamos que debe de aplicarse el principio universal del amor al prójimo y no somos hipócritas", agregó.