López Betancourt acusado de acoso sexual libra vinculación a proceso

CIUDAD DE MÉXICO

La UNAM lo destituyó como presidente del Tribunal Universitario por las acusaciones de acoso sexual en su contra; sin embargo, en marzo se ordenó su restitución.

En conferencia, el abogado estuvo acompañado por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas; el senador con licencia, Ricardo Monreal; el exfuncionario Juan Manuel Mondragón y el exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo.

Señaló que ha tenido un proceso de dos años con descalificaciones y persecución hacia su persona.

"No les he fallado. No tengo nada de qué avergonzarme. No he cometido delito alguno. No era fácil que lo aceptaran, ya me habían sancionado", sostuvo.

"Defendamos el juicio de amparo, mantengámoslo como un arma definitiva para acabar con las perversidades, con la maldad que se produce de actos tiránicos, de circunstancias malentendidas por un gobierno que deberá entender tarde o temprano que es para todos, no para un grupo", apuntó.

Al finalizar la conferencia, también hizo un llamado a acompañar a Cuauhtémoc Cárdenas para trabajar por el país.

"Esperamos tus indicaciones, esperamos tu rumbo. Eres un ejemplo, es ahora más que nunca que México te necesita", aseguró.

"No voy a bajar la guardia, vamos a seguir adelante porque se logren mejores perspectivas, porque sí lo demos hacer. Tenemos capacidad y tenemos patriotismo", expresó.