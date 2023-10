Yolanda Andrade sufre agotamiento y fotofobia

CIUDAD DE MÉXICO

Andrade, de 51 años, comenzó con problemas graves de salud en abril, cuando sufrió una hemorragia que la llevó al hospital de urgencia, estuvo ahí unos días y cuando salió sorprendió al público al informar que se tomaría unos días para recuperarse, y lo único que era un hecho es que le habían detectado un aneurisma, pero no explicaba la razón de sentirse tan cansada.

Desde entonces, Yolanda ha tenido altas y bajas, su pérdida de peso ha sido evidente, y a la par de que lleva un tratamiento médico, ha dejado entrever que no descarta la idea de que alguien le haya hecho brujería.

Recientemente, Yolanda Andrade se sometió, en pleno programa, a una terapia coreana en la que terminó llorando y gritando al "sentirse liberada", lo que sorprendió a los presentes, entre ellos a su amiga Montserrat Oliver, y los actores Omar Fierro y René Strickler.

La conductora confesó en entrevista para Radio Fórmula que no se dio cuenta de lo que pasó hasta que al terminar el programa vio el video en el que aparece llorando, se sorprendió porque nunca antes se había visto así, sólo recuerda que sintió mucho dolor y confiesa que se arrepintió de no haberse ido a su casa tras la sesión.

"Yo no me di cuenta de lo que pasó hasta que terminó el programa y en el carro lo estaba viendo, porque todavía me quedé con mucho sentimiento, no sabía qué parte del cuerpo me estaba doliendo tanto, como un bloqueo; hasta que me vi en el video supe que había llorado tanto, sentí mucho dolor y después sentí como la cabeza inflamada, me costó mucho trabajo terminar los programas, como nunca", reveló.





Andrade, quien continúa en un tratamiento médico que incluye dolorosas inyecciones, también se somete a un tratamiento harmony (tecnología basada en luz, adecuada para un amplio campo de tratamientos de la piel), y comentó que aceptará la ayuda que le ofrece Jaime Maussan, aunque no reveló de qué se trata.

Andrade reiteró que cree mucho en la energía, y que el experto coreano no le habló de ninguna brujería, y aunque tampoco afirma que se trata de esto, admite que se la pasó muy mal; actualmente se siente mejor.

A pesar de esta mejoría, confesó que cuando le toca ir a trabajar y grabar programas, lo hace con muchas ganas, sin embargo, admite que cuando termina de grabar se pone muy mal, además de que la luz en el foro sigue resultando un problema para sus ojos que se encuentran sensibles.

"De verdad me pongo muy mal, estoy completamente exhausta y me cansa demasiado la luz, la luz es ahorita... me dijo mi doctor me dijo que era una cosa de fotofobia, entonces la luz lo que provoca, es como si tuvieras una luz láser en el ojo, si te pongo la luz láser en el ojo, en el ojo, en el ojo, te voy a despertar todo lo que pasa por la cabeza", explicó.