'Liberan' con yoga a personas en reclusión

CIUDAD DE MÉXICO.-El 13 de octubre de 2016 un motín estalló en el penal de Topo Chico en Monterrey. En medio de la violencia y el caos, un grupo de presos formó una barrera humana para proteger y sacar del lugar a cinco maestros de yoga que habían acudido a compartir esta práctica con los reclusos.

Los cinco maestros se entrenaban con la Fundación Parinaama Yoga, que este año cumple 20 años y ha llevado esta disciplina física, mental y espiritual a cientos de internos en reclusorios de varios estados del País, así como del extranjero.

Psicóloga especialista en adicciones, tanatóloga y yoguini desde hace 35 años, Ann Moxey --la fundadora de Parinaama Yoga-- desarrolló su propio método de yoga, con el cual ha ayudado a los presos a liberarse de sus adicciones y descubrir una vida más armónica y en paz.

Originaria de Argentina, después de una larga carrera como periodista, en la que fue corresponsal de guerra, productora, locutora y jefa de noticias de cadenas internacionales de noticias, Moxey decidió dar un giro total a su vida.

"La cuestión es que era un altísimo estrés y yo me hice adicta al estrés, como muchos de nosotros como periodistas, me hice adicta a la adrenalina", reconoce, en entrevista, quien es hoy maestra de instructores de yoga.

"Ya en esa época me di cuenta de que si yo seguía con estos niveles de estrés iba a terminar igualita que mis colegas: o estaban muriendo de ataques cardiacos o ahogados en alcohol o con severísimos problemas psiquiátricos y demás", explica.

Así que decidió estudiar un posgrado en psicología y especializaciones en adicciones y tanatología; al mismo tiempo se formó en yoga con grandes maestros de la India y Estados Unidos.

"Descubro que lo que estaba estudiando en la especialidad en adicciones va de la mano con el yoga, a través de las posturas de yoga puedes liberar neurotransmisores que afectan considerablemente, y de manera positiva, el estado de ánimo, por ejemplo, la serotonina", explica.

Su método, Parinaama Yoga, que se especializa en dependencias, incluyendo trastornos de alimentación y de sueño, dio sus primeros pasos como método de abordaje terapéutico en Casa Alianza, un refugio para niños en situación de calle en la Ciudad de México.

"Vi los efectos que tenía sobre chicos, niños que realmente no son los mejores candidatos para estar en silencio con la mente enfocada, cantando el Om, o no necesariamente, entonces me inventé una dinámica que era muy (de la rama de yoga) Vinyasa, secuencias de asanas y vi el efecto que estaba teniendo", detalla.

Sus siguientes pasos, en 2003, la dirigieron al Cereso de Atlacholoaya, Morelos, donde, para su sorpresa, le abrieron las puertas para que por primera vez llevara yoga a personas privadas de su libertad.

"Empecé gracias a un psicólogo que estaba de director, Miguel Ángel Calvo. De veras le debemos todo, porque fue él quien vio claro los beneficios que aporta el yoga. Tenían una racha de suicidios allá adentro y no sabían qué hacer.

"Muy interesante la primera clase, decía: brazo derecho y levantaban el izquierdo, y lo que pasaba es que habían enviado a los del Psiquiátrico. Les dije, 'no, no, esto es voluntario, y por el momento no internos del Psiquiátrico'. Eventualmente, años después, cuando tenía maestros que ya había formado adentro del penal entre los internos, ellos daban las clases en el Psiquiátrico", relata.

Las autoridades penitenciarias se dieron cuenta del beneficio de la práctica, y los internos, además del bienestar que experimentaban física y emocionalmente, aprovecharon que se les reducía la sentencia. Y, para cerrar el círculo, algunos de los reclusos fueron entrenados como maestros de yoga, con lo que salían de prisión con un oficio más.

En estas dos décadas de existencia, la Fundación ha sido inspiración para que se replique la misma idea de llevar yoga a reclusorios en la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Quintana Roo, Michoacán, Tabasco, Oaxaca, Estado de México, Querétaro y Guanajuato, entre otros estados.

"El yoga ayuda a disminuir el consumo de drogas, porque las ansias de consumir, de buscar soluciones afuera, disminuyen, porque ya estás produciendo todos los neurotransmisores que te hacen sentir bien, desde dentro de tu organismo. Entonces, te independiza, por eso se llama Parinaama Yoga: el yoga de la libertad", explica Moxey.

Parinaama ha tenido un efecto de ondas, considera. Se sabe dónde inicia la onda, pero no hasta dónde va a llegar y a quiénes les tocará el corazón.

Ejemplos de esto es que Moxey también ha inspirado a personas y grupos con los mismos objetivos en Uruguay, Argentina, Perú y Estados Unidos.

"Estamos en Uruguay, en el penal Punta Rieles, donde estuvo preso (el expresidente) Pepe Mujica, y ahí Pamela Martínez ha hecho una labor increíble", relata.

"También en San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Yo empecé dando ahí porque dos alumnos me preguntaron si se podía combinar yoga con rugby en penales de alta seguridad de San Martín.

"Claro que sí, después de tanto 'ponchis, ponchis', el yoga te permite bajar y conectar hacia adentro. Empezaron con un pabellón y ahora están en cinco. Han generado cuatro generaciones de maestros allá adentro. Se llama Moksha allá en la Argentina".

Otro caso es el de Fredy Arista, quien vive actualmente en Los Angeles, y creó su propia fundación, después de tomar un taller con Moxey.

Formación a fondo

Los beneficios del yoga son increíbles y están más que comprobados, asegura Moxey.

"El tema es que está muy mitificado, la gente no entiende qué es el yoga, es una terapia bio-psico-endocrinológica. Desde el punto de vista terapéutico, tienes que entrenarte", aclara la maestra de yoga.

"Obvio, no es el entrenamiento de fin de semana, que creen que con eso ya son maestros de yoga. Yo me pasé 12 años formándome en Estados Unidos y lo sigo haciendo".

El manejo de estrés, como lo ha planteado con Fundación Parinaam Yoga en penales varoniles y femeniles, sitios de retención para menores de edad y en programas de prevención, es muy útil para todo tipo de cuestiones neurofisiológicas, afirma.

Reciben amenazas en penales

En varios penales, particularmente en Morelos, el primer estado donde llevaron el yoga a penales en México, hoy Parinaama Yoga tiene las puertas cerradas por las amenazas del crimen organizado.

La disminución del consumo de drogas entre los reclusos provocó que las bandas delincuenciales amenazaran a maestros de yoga y les bloquearan la entrada a los reclusorios.

"Está muy difícil la situación. Hay mucho autogobierno ahora en los penales. Que los internos entren a practicar yoga les afecta en el consumo, el yoga hace que disminuya el consumo de droga, ese es el tema", explica Ann Moxey, en entrevista.

Sin embargo, revela que la semilla que sembraron en varios penales, al formar a reclusos como maestros de yoga, ha dado frutos al continuar la práctica en esos Ceresos.

En un conversatorio realizado el pasado 10 de junio en Plaza Loreto, en la Ciudad de México, por el aniversario 20 de Parinaama Yoga, moderado por Marién Estrada, se presentaron testimonios de estas amenazas.

En el evento participaron Ann Moxey, Daniela Mondragón, de la colectiva Hermanas de la Sombra; Karla Esmeralda Ramírez, exinterna formada como maestra de yoga dentro del penal, y Lizzy Ballesteros, maestra de yoga e integrante de Parinaama Yoga.

Mondragón relató que organizaciones como la suya, que ofrece talleres y cursos de escritura entre internas, han visto frenadas sus actividades en Morelos. Desde hace dos años, en el Cereso femenil de Atlacholoaya les han negado el acceso.

Ramírez, quien se formó como maestra con Ann Moxey y actualmente es coordinadora de Proyecto Parinaama en Parques, explica que también a las profesoras de yoga les han puesto obstáculos para ingresar a los Ceresos.

Moxey, en entrevista, advierte una situación muy preocupante en México.

"Muy, muy preocupante, donde hemos perdido la sensibilidad, donde son 8 muertos por aquí, 10 por allá, abusos a migrantes, en un país que ha sido migrante en Estados Unidos. Se ha perdido muchísimo la sensibilidad.

"No sólo preocupa con la sociedad, sino también con el Gobierno, creo que es desde arriba que se tiene que encontrar esa sensibilidad, se habla mucho de una preocupación popular, pero a la mera hora no se está haciendo nada", alerta.

¿Qué es?

Proyecto de Fundación Parinaama:

- Es un esfuerzo voluntario de profesores de yoga de varias tradiciones.

- Están dedicados a llevar hatha yoga, meditación, pranayama, conciencia cuerpo-mente y herramientas de manejo del estrés detrás de las rejas de las prisiones.

- Ha sobrevivido con muy poca financiación durante los últimos 10 años.

- El Proyecto de la Prisión de Parinaama fue iniciado en 2003 por Ann Moxey.

- En 2011, Moxey inició un curso de formación de profesores de yoga para los reclusos en las prisiones varonil y femenil de Atlacholoaya, Morelos.

- La Fundación estima que más de mil 500 personas han asistido a las clases que sus miembros han ofrecido.

- Parinaama Yoga es una escuela registrada que ofrece una formación de profesores de 200 horas en gestión del estrés y yoga para la prevención y las adicciones.

Conózcala

Ann Louise Moxey

- Psicóloga por la Universidad International de San Diego, California.

- Tanatóloga y Especialista en Adicciones.

- Fue la primera Maestra Certificada en Anusara Yoga de EU en América Latina.

- Fundadora de Parinaama Yoga, Yoga de la Libertad, la Transformación, para los apegos y el estrés. Ofrece ponencias, talleres y retiros en México y el extranjero.

