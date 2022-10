“Le informaron mal”: así respondió Samuel García a “ataques” de Adán Augusto

Luego de que el miércoles, el funcionario federal lo tildara de hipócrita, por pedirle respaldo de la Guardia nacional, García le respondió por la noche en redes sociales, con un mensaje conciliador.

“No me quiero ir a dormir sin responderle, señor secretario, Adán Augusto López Hernández: No entiendo de dónde vienen sus ataques y calificativos hacia mí. No le voy a responder igual, de mí lo único que ha recibido y seguirá recibiendo es respeto y sinceridad. Tal vez le parezca poco, pero en tiempos de polarización, son un bien escaso que pretendo conservar para mí, para mi familia, para Nuevo León y para mi país”, le dijo.

De igual manera, el mandatario emecista corrigió al secretario, al precisar la cantidad de efectivos que hay en la entidad: “Una cosa más: le informaron mal sobre el número de policías de Nuevo León, no son mil 287; son 6 mil 567 de la Fuerza Civil; de policías municipales de la ZMM son 7 mil 002 y mil 152 policías rurales. En total hay 14 mil 721 elementos de seguridad”.

El lunes, López Hernández señaló que la policía estatal Fuerza Civil se ocupa de cuidar Oxxos, y el miércoles volvió a mencionar el hecho, mientras acusaba a García Sepúlveda de pedirle por teléfono, “pues no es capaz ni de mandar un oficio”, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército para hacer labores preventivas en la entidad.