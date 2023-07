Labor de Fonatur pasará a los estados: Salomón Jara

Guerrero.- Las funciones del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en materia de impulso turístico pasarán a manos de los estados, aseguró ayer Salomón Jara, Gobernador de Oaxaca.

Entrevistado tras reunirse con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el oaxaqueño explicó que la descentralización ordenada por el Mandatario pretende terminar con la corrupción que se ha registrado en el organismo federal.

"Hay disposición del Gobierno federal de que Fonatur pase los 'Fonatures' de los estados, que pasen ya a tenerlos como responsabilidad los estados de la República, en el caso de nosotros, tendré Oaxaca.

"Y es que Fonatur ha sido un nido de corrupción, y por ese motivo se está pasando ya la responsabilidad a los estados", indicó.

En enero de este año, AMLO se reunió con Gobernadores para poner orden en las propiedades de Fonatur y en febrero, el Gobierno federal decidió traspasar a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) 16 mil hectáreas que administraba el Fonatur, para asegurar su conservación.

De ese total, 66 hectáreas están en Baja California, 8 mil 64.69 en Baja California Sur, 981 en Guerrero, 5 mil 263 en Oaxaca, 115 en Quintana Roo y mil 921 en Sinaloa.

"Ya no queremos que siga esa corrupción y queremos proteger estos bienes porque, si no, vamos a dejar ahí pues una tentación para que continúe la corrupción en Fonatur", aseguró entonces López Obrador.

Desde 2020, el jefe del Ejecutivo aseguró que Fonatur era un "cochinero" en el que se cometieron varios actos de corrupción como la venta de terrenos a precios de "ganga" durante los Gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón.

A pesar de que Fonatur es dirigido por Javier May, un cercano colaborador de López Obrador, ex Secretario de Bienestar y encargado del Programa Sembrando Vida, en discursos y conferencias mañaneras, el Mandatario federal ha dicho que fue necesario entregar el control del Tren Maya --que estaba a cargo del Fondo-- a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), porque el organismo "no aguantaría los cañonazos" de dinero.

La medida se concretó en diciembre pasado

Para este año, el Fondo tiene aprobados 145 millones de pesos de presupuesto.

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo es la institución responsable de la planeación y desarrollo de proyectos turísticos sustentables de impacto en México y es un órgano de fomento a la inversión.

Opera con filiales para construcción, infraestructura y Tren Maya.