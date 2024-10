Morena critica a jueza que ordenó eliminar reforma judicial

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, criticó a Nancy Juárez Salas, jueza del Décimo Noveno de Distrito en Veracruz, luego de que ordenó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al director Diario Oficial de la Federación (DOF), Alejandro López, eliminar la publicación de la reforma judicial del pasado 15 de septiembre.

"Los únicos que pueden modificar la Constitución es el Poder Constituyente, lo que pasó hace unos días es que una juez de Coatzacoalcos, Veracruz, dice: ‘que se suspenda la reforma judicial, que no nos toquen, a nosotros nada, nuestros privilegios no se tocan’, y no solamente suspende, le ordena a la Presidenta que quite del Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial", dijo en un mitin en Quintana Roo.

Ante esto, la dirigente morenista preguntó a simpatizantes de su partido: "¿Ustedes creen que tiene la posibilidad una juez, de determinar el futuro de esta patria, por encima del pueblo de México?", a lo que ellos respondieron que no.

"Por supuesto que la Presidenta dice ‘de ninguna manera’. El pueblo de México ya determinó, nuestra Constitución es clara de quién puede reformar la Constitución y eso ya se cumplió. Vamos a seguir adelante", refrendó ayer por la tarde.

Al decir que hay campañas de mentira, explicó que en el caso de la reforma al Poder Judicial han existido muchas trabas, las cuales calificó como absurdas, ante la decisión del pueblo de México.

"Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum estaba en campaña dijo en todas las plazas públicas: ‘mexicanos, mexicanas si nosotros conseguimos las dos terceras partes del Congreso vamos a poder reformar la Constitución’ y si podemos reformar la Constitución vamos a poder reformar el Poder Judicial", recordó la líder de Morena.

Explicó que el movimiento de la Cuarta Transformación ya había dado un buen avance al Poder Ejecutivo y Legislativo para eliminar los privilegios, por lo que faltaba el Judicial, donde ministras y ministros "siguen ganando 400 mil pesos".

"Dijimos, si hacemos esa hazaña se va a lograr y ¿qué pasó el 2 de junio? logramos esa mayoría y teniendo mayoría en el Congreso todos los diputados y senadores de este proyecto decidieron hacer una reforma constitucional, pero no solo ellos, la mayoría de los congresos locales tuvieron que votar a favor para que se pudiera reformar la Constitución, es complicado, pero es la decisión del pueblo a través de sus representantes", dijo Luisa María Alcalde.