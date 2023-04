Pide Andorra investigar vuelos de Peña en aviones de Collado

Andorra pidió a las autoridades estadounidenses investigar los vuelos que el ex Presidente de México Enrique Peña Nieto hizo en los aviones de Juan Collado, quien se encuentra preso en el Reclusorio Norte, según una investigación publicada este miércoles por el periódico El País.

"Viajé tres veces en el avión de Collado. Volamos alguna vez a Miami y, de allí, a Madrid. Lo recuerdo muy bien. Fue en una o dos ocasiones. Siempre porque me invitó y con él". "Nunca he usado su avión para fines personales", dijo Peña Nieto a El País.

Según el informe confidencial de la Policía de Andorra, al que El País tuvo acceso, los investigadores han pedido a las autoridades de EU "información sobre los vuelos en territorio estadounidense de estos aviones". Esto con la finalidad de identificar a sus pasajeros, señala el reportaje.

El texto también indica que, según las autoridades del país europeo, Collado depositó 91 mil euros a un hospital estadounidense para el tratamiento médico de una de las hijas de Peña Nieto. El ex Mandatario negó dicho depósito a El País.

"Él no pagó nada. Mi hija tuvo un accidente en 2019 muy delicado. Casi se queda paralítica. Fue un mes y pico después de que yo dejara la Presidencia. (Collado) no pagó absolutamente nada del hospital. Nada. Estuvo muy cerca de mí, en disposición de ayudar tras el percance. Le puedo decir que (los gastos) los cubrió el seguro médico de mi hija", aseguró el ex Presidente.

Peña Nieto admitió en dicha entrevista con el periódico español que viajó en los aviones de Collado para trasladar a su hija al hospital.