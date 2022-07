Empiezan foros por reforma electoral con amagos de Mier

Esa fue su respuesta, luego de que dirigentes y legisladores de la alianza Va por México señalaron que sigue firme la moratoria constitucional, por lo que no votarán a favor de las reformas que proponga el Ejecutivo que debiliten instituciones electorales y genere más militarización en el País.

Dijo que debe haber diálogo e intercambio de ideas, pero recordó que los diputados pueden ser juzgados por la ciudadanía, en referencia a que fueron señalados como "traidores a la patria", cuando votaron en contra de la reforma eléctrica.

"No queremos que pase lo mismo con la reforma electoral, porque luego la vanidad impide a los seres humanos reconocer errores, y ellos se equivocaron con la reforma eléctrica, lo pagaron en las urnas y hoy siguen siendo, desafortunadamente para ellos, calificados por los mexicanos.

"Esa es la invitación: ir a un proceso dialéctico y no estar después sujetos al escrutinio y a la valoración sabia siempre del pueblo de México", indicó Mier tras el comienzo de los foros de la reforma electoral en la Cámara de Diputados.

Señaló que, independientemente del resultado que haya de la reforma electoral, está pendiente resolver cómo será el proceso para definir a nuevos integrantes del Instituto Nacional Electoral.

Señaló que a más tardar el 4 de octubre próximo tiene que haber una convocatoria para la elección de los cuatro consejeros que terminan su periodo constitucional en abril del próximo año.

"¿En qué términos? Vamos a ver cómo termina este ejercicio, para ver en función de eso cómo se emite la convocatoria, o no, que sería lo otro, o no. Y en función de eso si no alcanzamos la mayoría", dijo sobre los acuerdos que debe haber para elegir a nuevos consejeros electorales.

Cuestionó cómo se llegó al número de 11 integrantes en el Consejo General del INE.

Aseguró que ello fue a causa de un mayor reparto de cuotas entre los partidos políticos

"¿Ustedes saben por qué son 11? Porque se eligieron bajo el principio de cuotas. Cuando eran cinco 'ya no nos alcanza a todos. Bueno, hay que subirlo a nueve. No, tampoco nos alcanza. Necesitamos 11 para que el PRI se quedara con tres', si no, no daban los números y de esa manera se integró el Instituto. Eso es lo que hay que ver de fondo", indicó sobre la conformación actual y la propuesta de reforma electoral, que plantea la reducción a siete consejeros electorales.

Afirmó que se quiere cambiar la conformación del Consejo General y su forma de elección para que no quede "ningún vicio" o idea de que se están utilizando a los organismos electorales para "torcer" la voluntad popular del voto.

Cuestionado sobre si podrá haber un acuerdo en caso de que no haya reforma electoral, sobre la conformación del Consejo del INE, al faltar 4 de los 11 integrantes a partir de próximo año, Mier dijo que aún es pronto para saberlo.

"¿Cómo se va a resolver? Dependerá: si reformamos la ley, las leyes secundarias; si reformamos la Constitución, la reforma constitucional, o prevalece la misma ley. No lo sabemos.

"Hagamos votos de que tengamos organismos que garanticen la legalidad, la certeza, la imparcialidad, la máxima transparencia, la equidad y el respeto al voto de las y los mexicanos. Esa es la aspiración que tenemos", sostuvo.