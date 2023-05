Si GM no compra Banamex, el gobierno federal lo haría: AMLO

En conferencia de prensa matutina, López Obrador señaló que las pláticas con Grupo México para que compre esta institución bancaria siguen y confió en que se llegue a un acuerdo.

"Si ya no la va a comprar él, pues hay la posibilidad de crear una asociación público-privada", dijo.

"¿El gobierno le entraría a la compra de Banamex?", se le preguntó al mandatario federal.

"Sí, porque en el supuesto que fuesen 7 mil (millones de dólares) tienen que pagar como 2 mil o un poco más de impuestos, entonces ya quedan 5 y a la gente de México le interesaría tener acciones, y otro tanto lo pondría el gobierno para que se tuviese mayoría y no hay pierde porque es un negocio redondo. ¿Saben cuánto ganaron los bancos el año pasado? 240 mil millones de pesos.

"Este banco ha de haber ganado como unos... y como lo están vendiendo es de los que menos ganó, pero ha de haber ganado como 8 o 10 mil millones de dólares", contestó.

Protección de empleados por compra de Banamex

En Palacio Nacional, López Obrador aseguró que si el gobierno federal adquiere el banco también se protegería a los miles de sus empleados, pero también tendría ganancias por manejar el dinero el presupuesto público.

Afirmó que Larrea no se ha desistido de comprar el banco, asegurando que las negociaciones con Citigroup continúan. Sin embargo, resaltó que si Grupo México desiste hay otras empresas interesadas.

"Se sigue hablando con el Grupo México y no es un asunto personal y yo espero que se llegue a un acuerdo lo más pronto posible, y no se descarta esa posibilidad de que se llegue a un acuerdo y también esta otra, nada.

"¿Qué no recuperamos las plantas eléctricas y se nacionalizó o fue la segunda nacionalización de la industria eléctrica? ¿Y por qué podemos hacer eso? ¿Porque tenemos finanzas públicas fuertes? Porque no hay corrupción, porque no se permite el robo, porque no hay gastos superfluos", resaltó.