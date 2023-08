Presenta INE guía para combatir violencia de género en redes

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó, en colaboración con la plataforma Meta, la guía "Enfrentando la Violencia Política de las Mujeres en Facebook, WhatsApp e Instagram", una herramienta que busca contribuir a la prevención, combate y denuncia de este tipo de conductas.

La consejera Dania Ravel indicó que la guía ya existía en Colombia, por lo que se trata de una adaptación para el contexto mexicano.

Esto, agregó, permitió agregar un capítulo con instrucciones para las mujeres que deseen presentar una queja ante el INE, luego de agotar las herramientas contenidas en las plataformas que forman parte de Meta, como WhatsApp, Facebook, Instagram y la nueva Threads, además de TikTok.

Ravel lamentó que representantes de plataformas como X -antes Twitter- y Google cancelaran su participación, luego de cuestionar si el evento iba a ser transmitido, si estarían presentes medios de comunicación y si integrantes de las organizaciones civiles presentes podrían realizar preguntas.

"Me canceló Twitter, me canceló Google y, además, todavía pregunté, bueno, alguna otra persona que pudiera venir en representación de ustedes y no mandaron absolutamente a nadie, entonces nos quedamos con Meta y con TikTok", dijo.

La consejera indicó que espera que estas plataformas se sumen a la erradicación de la violencia contra las mujeres no sólo en el discurso, sino en los hechos.

"Yo espero que algún día se sumen estas plataformas no sólo con discurso, sino con hechos concretos en la lucha a favor de los derechos de las mujeres y a la erradicación de la violencia contra las mujeres, particularmente la que se ejerce en el ámbito digital, de la cual ellos también pueden llegar a tener una responsabilidad", indicó.

Advirtió que la violencia política de género que se ejerce en el ámbito digital se ha ido acrecentando.

Tan sólo en lo que va de este año, agregó, se han presentado 15 quejas, pero de 2020 a la fecha suman 96, siendo 2021 el año en el que más quejas han recibido.

"Recordemos que en 2021 tuvimos también elecciones federales, así es que, desgraciadamente, podemos pronosticar que para el siguiente proceso electoral federal muy probablemente se aumente la violencia que se ejerce contra las mujeres en los espacios digitales", advirtió.

Glenda Michel, gerente de Política Pública para México de Meta, indicó que la guía tiene como objetivo combatir la violencia política contra las mujeres en redes sociales, la cual ha registrado una tendencia a la alza en los últimos años.

Detalló que si bien la guía está dirigida a candidatas y a las mujeres que ejercen cargos públicos, también contiene herramientas que pueden servir a periodistas, activistas o defensoras de derechos humanos.

Dijo que incluye información sobre las normas comunitarias desarrolladas para las plataformas de Meta, los mecanismos para reportar el contenido en cada una de ellas y herramientas para prevenir discursos de odio, amenazas, acoso y para impedir que se compartan imágenes íntimas sin consentimiento.

Como ejemplo, explicó que cuentan con una herramienta de restricción, que permite a una usuaria potencialmente víctima restringir a otro usuario y, además, guardar la información, la cual puede ser utilizada como evidencia, de ahí que sólo puede ser vista por la usuaria y la persona a la que está restringiendo.

Dijo que estas herramientas ya existían, pero de lo que se trata es de darlas a conocer, a fin de que sean utilizadas en la prevención y denuncia de este tipo de conductas.

Sol Sánchez Rabanal, Oficial Nacional de Género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) México, señaló que pese a que los avances digitales de los últimos años permiten resolver retos económicos, sociales y políticos, también se están volviendo plataformas para el ejercicio de la violencia e incluso facilitan la comisión de este delito.

"Estamos viendo cómo todo se mueve en redes, como las, no sé si llamarlas precandidatas, porque creo que estamos un pasito atrás todavía, están en X todo el tiempo, en TikTok, y se están convirtiendo estos espacios espacios de violencia contra las mujeres", señaló.

Advirtió que aunque hay avances normativos como la Ley Olimpia y la tipificación de la violencia digital en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todavía su efectividad sigue siendo muy limitada, porque las mujeres que incursionan en la vida pública o que buscan un puesto de elección popular siguen siendo víctimas de diversas modalidades de ciberacoso y ciberviolencia que van desde violaciones a la privacidad hasta las amenazas.

Afirmó que a pesar de eso, aún no hay mecanismos adecuados para su prevención, atención y sanción.