Proponen a Derbez y Hayek para Biblioteca del Congreso de EU

CIUDAD DE MÉXICO.-El político y congresista de Texas, Joaquín Castro, presentó ante la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos una lista de 27 películas latinas para que pasen a formar parte del Registro Nacional de Cine.

En el listado destacan varias obras de artistas mexicanos, como la comedia No Se Aceptan Devoluciones, de Eugenio Derbez, y Frida, producida y protagonizada por Salma Hayek.

También hay títulos de cineastas como Patricia Riggen y Alfonso Arau. De aceptarse, todos estos filmes, serían preservados por la Biblioteca del Congreso por su relevancia cultural y artística.

"Dada la continua exclusión de los latinos en la industria cinematográfica, debemos hacer un esfuerzo especial para garantizar que las contribuciones de los latinoamericanos al cine estadounidense se celebren adecuadamente y se incluyan en el Registro Nacional de Cine", escribió Castro en su carta, según Variety.

"La continua exclusión de los latinos en la industria del cine afecta a los latinos que buscan oportunidades en la industria y da forma a cómo se percibe, se estereotipa y se malinterpreta a los latinos en la vida estadounidense".

Cada año, tras revisar propuestas entregadas por el público, políticos y expertos, la Biblioteca del Congreso agrega 25 películas al Registro Nacional de Cine.

"Las películas siguen siendo una forma crucial de contar historias, y las películas son accesibles de manera única para el público. La industria de los medios y el entretenimiento es la institución que crea narrativas y define imágenes en Estados Unidos".

Según la página oficial de la Biblioteca, "los títulos nominados deben tener al menos 10 años para calificar". Actualmente, sólo 24 películas latinas están incluidas en el registro, de un total de 850 cintas conservadas.

Otras películas que figuran en el listado propuesto por el congresista Joaquín Castro son My Family (1995), de Gregory Nava; Como Agua Para Chocolate (1992), de Alfonso Arau; Blood In Blood Out (1993), de Taylor Hackford; Bajo la Misma Luna (2007), de Patricia Riggen, y Santana ¿Americano Yo? (1992), de Edward James Olmos.