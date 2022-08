"Voy a ser mujer en este momento", dice hombre que usa zona exclusiva de Metrobús

"Tuviste una madre y hubo un cabrón que le ayudó a que tú nacieras, ¿por qué no respetas eso? ¡Ya cállate!, no tienes idea de lo que es una familia", expresó la pasajera que viajaba acompañada de su esposo e hijos en los asientos para mujeres.

El video fue difundido en Twitter por la periodista Graciela Olvera, el pasado 31 de julio, quien pidió apoyo al Metrobús y posteriormente informó que el conductor de la unidad, la policía y las propias autoridades del transporte intervinieron.

La señora se está poniendo muy al brinco pic.twitter.com/CSQe3bAFdJ — Graciela Olvera (@GracielaOlverah) July 31, 2022

El altercado

Luego de hacer un paneo por la zona exclusiva para mujeres, la mujer que graba alega que esos asientos son reservados y enfoca a una señora que va sentada con un menor de edad. En esos momentos se da la discusión.

Otro hombre, en un asiento también exclusivo para mujeres, se excusó diciendo que, si en ese momento quería viajar en ese vagón y decidía ser mujer, entonces era válido.

"Hay una cosa que se llama derecho a la libre expresión y uno es libre de escoger lo que quiera ser, si yo quiero ser mujer en este momento, yo voy a ser mujer en este momento. Soy mujer. Soy mujer", dijo el joven que siguió sentado en la zona exclusiva para mujeres.

La otra mujer seguía insultándola, diciéndole que no la habían educado con valores, como a ellos que no respetaban el vagón rosa, en el que pueden subir mujeres, niños, personas de la tercera edad y con discapacidad.

"A ti no te educaron con valores, como a nosotros", dijo, mientras otra le comentó que dejara de debatir porque "no vale la pena".

La mujer comenzó sus insultos al recriminarle que los hombres sentados en el vagón de mujeres no le estaban "quitando nada". "El señor es mi marido, somos familia", se justificó.

Ante sus respuestas, la joven inconforme le reiteró que en esa zona del Metrobús no podían viajar hombres.

"Señora, usted tiene que leer y comprender que esta área es exclusiva para mujeres, demuestre su educación, señora", le respondió la usuaria quien solicitaba que ambos hombres abandonaran el lugar.

Aunque la pasajera le pidió que leyera las normas del transporte público, la mujer continuó defendiendo a los hombres que se encontraban dentro del vagón bajo el argumento de proteger a su familia.

"No tengo nada que leer, soy licenciada y no me vas a venir a enseñar nada... Mi educación es defender a mi familia", afirmó.

La Ley de Movilidad de la Ciudad de México indica que los hombres tienen prohibido viajar dentro de zonas exclusivas para personas con discapacidad, niños menores de 12 años y mujeres. Si un hombre viaja en el espacio exclusivo podría hacerse acreedor a una multa, arresto y trabajo a favor de la comunidad.

Refuerzan medidas

Este martes, dos días después del hecho, el Metrobús anunció que reforzará las medidas para promover el respeto de los espacios exclusivos para mujeres.

En colaboración con la Policía Auxiliar de la Secretaria Ciudadana de la Ciudad de México, se reforzarán los protocolos de difusión y notificación a usuarios de las zonas exclusivas para mujeres, niños y niñas menores de 12 años y personas con discapacidad.

Reforzamiento de campaña de respeto de zonas exclusivas mediante la transmisión y difusión diaria y constante de imágenes en las pantallas instaladas en los 806 autobuses y las 288 estaciones del sistema, así como la transmisión por megafonía de estos mensajes en todas las estaciones y unidades del sistema.

Reforzamiento de campaña de concientización para el respeto de las zonas exclusivas para mujeres, niños y niñas menores de 12 años y personas con discapacidad en redes sociales.