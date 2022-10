Se va contra Adán, hermano de AMLO

José Ramiro López Obrador, hermano del Presidente, se lanzó nuevamente en contra de Adán Augusto López, secretario de Gobernación, por los espectaculares que lo promueven rumbo al 2024.

"Que siga López, estamos Agusto", es el mensaje que se lee en anuncios colocados en varios puntos de Tabasco.

Invitado al informe del senador Ovidio Peralta, en Centla, el hermano del Presidente López Obrador aclaró que "Hay de López a López".

"Ahí andan ahorita poniendo mantas y pintando bardas, andan ahí queriendo engañar a la gente. Como decimos allá en Tepetitán, en nuestro pueblo, andan queriendo engatusar a la gente con eso de que siga López; pero hay de López a López ¿eh?, no se equivoquen, hay muy pocos que están a gusto".

Raúl Ojeda, presidente del Consejo de Morena en Tabasco, consideró la postura como desesperación y defendió a Adán Augusto López.

"El grado de desesperación de algunos compañeros raya en la locura, en el afán de vender la idea de que si el hermano lo dice es XQ, así lo instruyó YSQ. En aras de su ambición pretenden arrollar al Presidente y a su hermano por elección, Adán Augusto", tuiteó.

"Trankil@s, la tarea ahora es consolidar al partido, impulsar con información la reciente Reforma que, por instrucciones del Presidente, Adán Augusto socializa en todo el País y mostrar los sanos propósitos de la Reforma Electoral que se propone. Sean consecuentes con el Presidente, es lo menos que pueden hacer".

El 3 de octubre pasado, en el informe de actividades de la diputada local de Morena, Loly Zubieta, en Balancán, José Ramiro López Obrador dijo que si Adán Augusto López no pudo gobernar Tabasco, menos podría con el país.

Promocionales colocados en Tabasco a favor del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

El hermano de AMLO encabeza al grupo de tabasqueños que respalda la aspiración presidencial de Claudia Sheinbaum.

En esa ocasión, argumentó que conoce a la ahora Jefa de Gobierno de la Ciudad de México desde 1986, por lo que puede dar fe de sus éxitos en la lucha.

"Por eso es que apoyamos a Claudia, no estamos en contra de ese... paisano que quiere ser Presidente", manifestó.

"Imagínense ustedes, si no pudo con el Estado, cómo va a poder con el País".

Ese mismo día, José Ramiro destapó al titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Javier May, para Gobernador de Tabasco, pues, argumentó, la Cuarta Transformación que se vive en el resto del País no sucede en esa entidad.

"Si en el País ya inició la transformación, eso les duele mucho a esta gente, dicen que no ha iniciado la transformación en Tabasco, pues no ha iniciado, va iniciar a partir el 24 con el compañero Javier May", afirmó.