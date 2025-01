Hallan restos óseos en Pasta de Conchos, Coahuila

Por: El Universal

Enero 07, 2025 - 10:35 p.m.

La coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, confirmó que se han encontrado hallazgos de restos óseos en la mina Pasta de Conchos que podrían corresponder al menos a ocho mineros.

En su visita de inspección en Coahuila, donde se llevan a cabo las labores de rescate y recuperación en las minas Pasta de Conchos y El Pinabete, Velázquez Alzúa mencionó que este 2025 arranca con buenas noticias porque se han encontrado hallazgos biológicos y no biológicos, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) ha estado presente ante las localizaciones de restos.

"No hay identificaciones precisas. Al menos pueden ser ocho, pero no hay precisión, hasta que no sean identificados", comentó la coordinadora de Protección Civil.

Detalló que actualmente los trabajos en Pasta de Conchos avanzan y precisó que en la lumbrera 1, de 220 metros que se tienen que explorar, hay un avance del 24%. En la lumbrera 2 hay un avance del 84%, mientras que en las rampas hay un avance general del 12% de los 523 metros, es decir, faltan 459 metros.

También refirió que la Fiscalía les informó que en 15 días podrían tener resultados sobre la identificación de los restos óseos que han sido encontrados en los últimos días.

Sobre la mina El Pinabete, dijo que hay un 50% de avance en la parte norte, por lo que esperan que muy pronto sea recuperado el cuerpo del último minero en esta mina.