¿Hackeo en Twitter de Six Flags México? Esto es lo que pasa realmente

Por medio de la red social, se publicaron mensajes misteriosos en la cuenta del parque de diversiones.

Dichos mensajes desataron polémica en Internet, donde consideraron que la cuenta estaba siendo utilizada erróneamente.

Por su parte, un sector de internautas no se dejó engañar, pues revelaron que dichos mensajes se pudieron haber tratado de una estrategia de marketing para su próximo "Festival del Terror".

"Halloween season! Plebes", "Cada año hacen lo mismo para promocionar el festival del terror", "¿Promocionando la casa de terror de este año?", "Suena a que van a anunciar su festival del terror", "El mismo método para saber que ya viene octubre", son algunas reacciones de internautas.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la empresa no se ha pronunciado al respecto.

No es la primera vez que el parque de diversiones se encuentra en tendencia, pues a lo largo de los años ha estado en el ojo del huracán por múltiples situaciones.

Discriminación ante beso gay

En diciembre de 2021, un usuario denunció que el parque de diversiones discriminó a sus amigos por besarse en público dentro de las instalaciones.

El acompañante de los afectados compartió un video donde un hombre, quien se presentó como director del parque de diversiones, argumentó que "es una regla, no la puse yo, es de la organización primero que nada, no es a contentillo, es la organización que dice, la tenemos que respetar. Revisamos el reglamento con él y no aparece ese inciso", detalló el usuario de Twitter que hizo pública la denuncia.

"Lo que sí dice es que "no se puede tener actos que atenten contra la moral" de acuerdo a él, un beso gay atenta y uno hetero, no. Basta de permitir que nos discriminen en lugares ´seguros para la comunidad´", explicó.

De acuerdo con el joven, trabajadores del parque amenazaron con sacarlos del parque de diversiones. Ante esto, el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) intervino para defender los derechos de la comunidad LGBT.

Cae adolescente de juego mecánico

En el 2019, la Fiscalía de la Ciudad de México, abrió una carpeta de investigación por el delito de lesiones culposas por la caída de un adolescente de 15 años de uno de los juegos de Six Flags.

De acuerdo con los datos recabados, el joven cayó del juego mecánico "La Rueda India", desde una altura aproximada de siete metros.

Luego de que la familia del lesionado acusara de una presunta negligencia en la atracción, la empresa Six Flags emitió un comunicado en el que asegura que fue el afectado quien no respetó las medidas de seguridad.

"De acuerdo con lo manifestado por testigos... deliberadamente escaló por encima del barandal de protección de la góndola de la rueda de la fortuna y saltó desde una altura considerable", apuntó Six Flags en ese entonces.

Usuarios quedan atrapados en el juego "Medusa"

El pasado 29 de junio, se reportó que un juego mecánico del parque de diversiones se quedó detenido desde las alturas y tuvo que subir personal del lugar a apoyar a los usuarios que viajaban en el tren, este establecimiento informó a qué se debió el percance.

Internautas compartieron grabaciones y fotos en los que se observó dicho momento en el que personas escalan la montaña rusa llamada "Medusa Steel Coaster", o simplemente Medusa como suelen llamarle los asistentes al parque.