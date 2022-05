Guerra de lodo... y vínculos con la delincuencia

"Me da gusto que me mencionen en el PAN, PRI, PRD y MC, quiere decir que estoy haciendo algo bien. Soy un hombre que creció en un partido que sabe hacer política y no politiquería", respondió el mandatario oaxaqueño.

Aunque son siete los candidatos y candidatas a la gubernatura, la disputa se ve clara entre Salomón Jara Cruz, de la alianza Morena-PT-PVEM-Unidad Popular, y Alejandro Avilés Álvarez, de la coalición PRI-PRD.

En la elección compiten también Naty Díaz Jiménez, candidata del PAN; Alejandra García Morlán, quien renunció a su militancia panista para competir por Movimiento Ciudadano (MC); Bershaín López, abanderado de Nueva Alianza; el experredista Jesús López Rodríguez, quien se registró como candidato independiente, mientras que Mauricio Cruz Vargas es el único candidato indígena.

Jara y Avilés tienen algo en común: el descrédito por su pasado político que les adjudican sus contrincantes, así como sus acusaciones mutuas de corrupción, enriquecimiento inexplicable y de mentir.

Además ambos candidatos han evadido tocar en sus campañas de lodo sus presuntos vínculos con personajes ligados a la delincuencia organizada y lo han atribuido a campañas de desprestigio, en el caso de Jara, "orquestadas desde la mafia de la corrupción", como lo dijo en el único debate celebrado el 15 de mayo.

CORRUPCIÓN ENVUELVE A CANDIDATOS EN DURANGO

De acuerdo con el pulso más reciente en el estado, la gubernatura de Durango se encuentra entre dos aspirantes... Se trata de Esteban Villegas, abanderado del PRI-PAN-PRD, y Marina Vitela, de Morena-PT-Partido Verde. Pero ambos, además de haber coincidido en el PRI, tienen en común una retahíla de denuncias públicas por actos de corrupción y ligas con personajes cuestionados.

Ciudad de México (Proceso).-- En Durango dos candidatos de formación priista se disputan la gubernatura del estado: Esteban Villegas, de la alianza PRI-PAN-PRD, quien en una campaña cerrada por momentos ha mantenido la delantera sobre Marina Vitela, de la coalición Morena-PT-PVEM.

Con cierto nerviosismo, los actores del proceso electoral duranguense consideran que están lejos de vivir la experiencia de Sinaloa y Sonora en los comicios de 2021, donde se dice que el crimen organizado operó para que Morena ganara en las urnas.

