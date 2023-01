Gobierno de AMLO, un fracaso total: Gibrán Ramírez

-Se van a ir en 2024, contestó.

-¿Fracasó entonces el gobierno de AMLO?, se le cuestionó.

-Un fracaso total, respondió.

Agregó que Morena no ha sabido gobernar y López Obrador, "extrañamente", es su mejor activo: "López Obrador debe aceptar la verdad de su fracaso para dejar libre al movimiento de izquierda que ya casi extinguió".

"Morena tiene dueño y se hace lo que dice el dueño (...) En Morena no me quieren ni lo quiero yo (...) Morena es una marca que tiene dueño y permite presentarse a procesos electorales a los aliados de ese dueño", expresó al decir que el partido ya no es un movimiento. Gibrán Ramírez declaró que el Obradorismo ha sido un movimiento que "ha mudado de principios": "Yo perdí la fe. Estoy muy molesto por la situación del país y desengañado como millones de los que votamos por López Obradador".