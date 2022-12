Garantiza gobierno medicina para 2024

El presidente López Obrador refirió que la estrategia de IMSS-Bienestar, implementada en nueve entidades del país, ha logrado que el abasto de medicamentos sea por arriba del 90%, derivado de la implementación de un nuevo sistema de recetas surtidas.

"De los nueve estados en donde estamos interviniendo: Nayarit, Colima, Tlaxcala, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Guerrero y Campeche, el abasto está por encima de 90%, con un sistema nuevo de recetas surtidas", aseveró.

En el Salón Tesorería, cuestionó a quienes se quejan por el desabasto de medicamentos en varias entidades del país, y señaló que en administraciones pasadas fueron parte de quienes vendían los medicamentos al gobierno.

NO PREOCUPA EL COVID-19

En cuanto al ascenso de casos de contagios de Covid-19 en el país, como parte de la sexta ola, refirió que no es preocupante, ya que se presentan menos casos graves de la enfermedad.

"En el caso del Covid, sí ha aumentado el contagio, afortunadamente no mucho, ni con el daño que causaba anteriormente, sobre todo con pérdidas de vidas, pero sí ha habido un aumento", detalló.

Dijo que lo anterior se logró por la vacuna aplicada a la población, y que la estrategia continúa en el país; señaló que se procura que no se pierdan dosis por caducidad, y los llamados siervos de la nación forman parte de este plan.

Que no se desperdicien

"Hay un mecanismo, procuramos que no se desperdicien, que no haya caducidad, este gobierno nuestro tiene muchos servidores públicos que trabajan en las comunidades, en los pueblos, a ras de tierra, que además de desempeñarse como promotores, como reorientadores, como siervos de la nación, tienen mística, eso no ha ayudado mucho", mencionó.

Reporta ISSSTE 89% de compra de equipo médico

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informó que cumplió con 89% de su meta que trazó en 2022 para adquirir equipo médico.

El director normativo de Salud, Ramiro López Elizalde, detalló que la meta total era comprar 45 mil 604 equipos, correspondientes a 124 claves para mil 38 unidades médicas del instituto en todo el país.

Se detalló en un comunicado que en noviembre y diciembre de este año se adquirieron 41 mil 898 aparatos de 110 claves, y que quedan por adjudicar tres mil 706 equipos de 14 claves, por un monto de mil 320 millones de pesos.