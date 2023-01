Hurga en el pasado Francisco Goldman

El personaje principal es también el narrador y se llama Francisco Goldberg, casi como el autor, y en un viaje a Boston, para visitar a su madre, comienza a recordar momentos trascendentales en su crecimiento, desde su primer amor y la violencia que vivieron él, su hermana y su madre en casa con un padre alcohólico y golpeador, hasta las marcas que dejó en su vida un acosador de su escuela, y cómo su vida se vio permeada por todo ello.

"Para escribir estas historias no vas a revivir el dolor", profundiza Goldman: "Vas a buscar cosas insospechadas en eso. Sabes que te dolió pero sabes que hay algo más allí.

"No estás buscando una frase hecha de significado, estás buscando crear algo con su propio misterio, su propio poder. Estás intentando crear vida, y la vida no anda anunciando sus significados", advierte.

"Frank", como le llaman sus amigos al autor, proviene de una familia con raíces centroamericanas, pero creció en Boston, Massachusetts, en un suburbio como otro "gringo" más, dice, inocente de las tragedias de la historia.

Su primera novela, The Long Night of White Chickens, fue un descubrimiento que ocurrió a partir de que viajó a Guatemala, donde están sus orígenes, a los 22 años.

"Como escritor, todo eso me quedó muy grande al principio. No sabía cómo trabajar esa materia de ficción, era demasiado, tanta violencia y sufrimiento, cosas complejas en el sentido político que no se me habían ocurrido. Uno ve muchas cosas en blanco y negro. Así son las cosas en Estados Unidos, y, por ejemplo, (saber de) la guerrilla me resultó muy difícil de entender; las cosas allí no eran blancas y negras, buenos y malos. Habían muchas cosas torcidas", comparte.