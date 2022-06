FGR extorsionó para hacerse del cheque de 2 mil mdp que Gertz entregó a AMLO, confirma Elías Sacar

En un audio, del que Proceso posee copia, el empresario relata cómo en octubre de 2019 fue avisado que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantenía bloqueadas más de 300 cuentas bancarias vinculadas a la empresa y las de los otros accionistas, los hermanos Max y André El Mann Arazi.

"El viernes me hablan de mi oficina, que todas las cuentas están congeladas y que Max y que André tuvieron que ir a la procuraduría porque los mandaron llamar. Max que no tenía nada que ver.

"Sentaron a Max y a André, nos congelaron todas las cuentas, a ver, para que te des una idea, las cuentas de Monte Sinaí, las cuentas de Fibra (Funo), todas las cuentas, nada más que en las cuentas del Zaga había 50 millones de pesos y congelaron cuentas que no eran nuestras", relató.

El bloqueo se dio a pocos días de que la empresa debía pagar a Fibra los repartos de inversiones y, de acuerdo con el relato de Sacar Micha, en las oficinas de la FGR se le informó a los hermanos El Mann que las cuentas permanecerían congeladas a menos que llegaran a un arreglo en ese momento.

Pese a que los empresarios podían impugnar el bloqueo mediante los recursos legales previamente establecidos y avisar al mercado bursátil de las presiones que estaban sufriendo para que sus inversionistas pudieran decidir sobre el destino de sus inversiones en Funo, decidieron ceder a las presiones de la FGR a cambio de que no se diera a conocer esta operación para no afectar su imagen pública ni el valor de sus certificados bursátiles fiduciarios.

"Me presento el lunes a oficina ´¿qué pasó?, nada, tuvimos que dar 2 mil millones de pesos y tuvimos que firmar un papel donde ellos no firmaron´ y firman un papel donde devuelven 2 mil millones y quedaron de no sacarlo en las noticias y lo primero que hicieron fue sacarlo al otro día en las noticias", continuó Sacar.

En febrero pasado Proceso publicó que el cheque entregado por Gertz Manero al titular del Ejecutivo federal provenía de acuerdos extrajudiciales y que a casi dos años de su entrega no se había podido utilizar y tuvo que ser devuelto a la FGR.

La Auditoria Superior de la Federación (ASF) en su revisión del ejercicio del gasto del 2020, ratificó que los 2 mil millones fueron regresados a la Fiscalía el 13 de abril del 2021.

La investigación Casas abandonadas del Infonavit: Historia de negocios millonarios y una alegada trama de corrupción, mostró cómo los 2 mil millones de pesos provenían de acuerdos extrajudiciales y que fueron entregados por los hermanos André y Max El Mann, como acuerdo reparatorio por su supuesta participación en un fraude al Infonavit por más de 5 mil millones de pesos.

En diciembre de 2020 la FGR solicitó órdenes de aprehensión contra los accionistas de Telra Realty, los hermanos Teófilo y Rafael Zaga Tawil y su hijo Elías Zaga Hanono, además de Alejandro Cerda y Omar Cedillo, ex funcionarios menores del Infonavit; no solicitó captura contra los hermanos El Mann a pesar de que ellos también están denunciados por el fraude al Instituto.