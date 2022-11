"Hermano, compañero, amigo": Le dice AMLO a Lula en llamada

El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó al virtual ganador de las elecciones en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a la Cumbre del Pacífico, quien no confirmó su visita a México porque, dijo, aún no sabe si Jaír Bolsonaro aceptará los resultados electorales.

Aunque la cumbre del 23 y 24 de noviembre no incluye a Argentina ni a Brasil, el mandatario mexicano invitó a Alberto Fernández y a Lula, quien le comentó a su homólogo argentino que ninguno de los dos tenía que estar en dicha reunión, aunque por ser invitación del mexicano, revisaría su agenda.

Se comunicaron mediante una llamada que fue difundida en las redes sociales del mandatario mexicano, quien consideró al brasileño su hermano, compañero, amigo y le comentó que México ama a Brasil y respeta a Lula quien afirmó que ama a México. "Eres Lula pueblo", le contestó el tabasqueño.

"Me gustaría muchísimo, mucho, mucho, que nos acompañaras un día. Mira el día 23 de noviembre está aquí el presidente (de Chile, Gabriel Boric) pero el 24 me gustaría que nos encontráramos en la Ciudad de México. Creo que es un jueves y si quieres quedarte más tiempo esta es tu casa y si no pues estás con nosotros ese día y puedes regresar a Brasil al día siguiente", expuso López Obrador.

Lula da Silva respondió: "No sé qué sucederá aquí en Brasil, porque el presidente Bolsonaro, que ha perdido las elecciones, aún no se ha pronunciado. No sé si va a reconocer su derrota o no. Entonces estoy aguardando un poco, pero sería un enorme gusto para mí visitarlo, presidente, porque su presidencia es un éxito extraordinario en México y su experiencia puede ayudarnos mucho a que logremos hacer mejor lo que ya hemos hecho una vez".

El presidente mexicano opinó que Bolsonaro va a aceptar la realidad y que va a actuar de manera responsable porque no solo fue un triunfo, sino se trató de una elección legal, legítima y de aceptación de todo el mundo y aunque pidió esperar el pronunciamiento del presidente de Brasil, afirmó que la diferencia de votos "es muy clara".

"No te preocupes si consideras que vas a estar con asuntos allá en tu país. Somos hermanos y nosotros entendemos, pero sí sería muy bueno que nos encontráramos", comentó, aunque en un principio le recordó la promesa que hizo el brasileño de visitar México antes de tomar posesión, en caso de ganar.

Al inicio de la llamada, López Obrador expresó que en México "estamos muy contentos" por el triunfo del pueblo de Brasil y resaltó que fueron los más pobres quienes votaron por Lula porque nunca se olvidaron de él.

Da Silva también afirmó que las elecciones en su país "han sido una guerra, pero la democracia ha vencido (...). Estoy muy feliz porque ahora puedo encontrarlo a usted como presidente de la República y profundizar la relación entre México y Brasil, y el rol importante que pueden ejercer en la integración de América Latina".

Lula dijo que tomará como ejemplo la experiencia que le da el mexicano, aunque no todo, pues "lo único que no quiero hacer son las mañaneras. Yo me dispongo a hacer entrevistas a la media noche".