Expanista que se pasó a Morena borró video en el que se oponía a militarizar la Guardia Nacional

El pasado 7 de mayo, como senador del PAN, Raúl Paz Alonzo grabó y publicó un video en sus redes sociales en el que se pronuncia contra la reforma que plantea extender la labor del Ejército en las calles hasta 2028. Dicho video fue borrado luego de que anunció su cambio de opinión, y de partido.

Paz "brincó" a Morena justo en momentos en los que el coordinador del partido en el Senado, Ricardo Monreal, sufría por conseguir votos y el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, llamaba a los senadores priistas a denunciar las presiones del gobierno para que votaran a favor de la reforma para extender la presencia del Ejército en las calles.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció en un video acompañado el legislador yucateco que será "el comisionado nacional de enlace con el sector empresarial" de Morena.

El senador panista Julien Rementería, acusó que Paz dejó el PAN por Morena a cambio de una candidatura en el 2024 en tanto la bancada panista condenó la "traición" del senador y mostró extrañeza porque antes había manifestado que votaría en contra de la reforma con la que se extiende la participación del Ejército en tareas de seguridad pública.

Y así fue. En el video que publicó el 7 de mayo y que fue rescatado por usuarios de redes sociales luego de que Paz lo borró, asegura que el modelo de la militarización de la Guardia Nacional es "peligroso".

"Sin duda no estamos de acuerdo con lo que hoy ha planteado el Ejecutivo, tenemos que sumar esfuerzos para reforzar la seguridad en México, estamos para eso pero el modelo de hoy se está planteando está comprobado que en México y en el mundo es peligroso, no ha funcionado, no fortalece a la policía, no permite que nuestras Fuerzas Armadas hagan para lo que están entrenados, sino otras labores que sin duda son muy valiosas, pero no es su función principal.