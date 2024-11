El exorcismo y la presencia del demonio en Guadalajara

Por: Agencia Reforma

Noviembre 11, 2024 -

Guadalajara, Jalisco.- El exorcismo ha permeado con ligereza la cultura popular, pero en el Arzobispado de Guadalajara abordan el asunto con minuciosa objetividad.

Posesiones demoniacas acaparan la actual temporada de terror en el arte visual; hay referencias en espacios de publicidad con presuntos charlatanes y programas enteros, por televisión abierta; el hashtag #exorcismo arroja 30 mil resultados en TikTok, con clips que superan las 30 millones de vistas.

La Arquidiócesis tapatía sabe de la existencia objetiva del demonio, más allá de referencias metafóricas, pero combatirlo no requiere de alguna acción especial, por mucha vigencia que haya en la cultura popular, subraya su vocero, el padre Antonio Gutiérrez Montaño.

"Nosotros como creyentes estamos en la convicción de que el diablo existe de una manera objetiva, es decir, porque a veces dicen ´el diablo es el mal que existe en el mundo´. Bueno, esas son expresiones de Satanás. El diablo es un ente concreto, un ente real; es, diríamos, el causante de todo mal que encuentra en la persona que colabora su expresión", destacó.

La diócesis metropolitana no cuenta con un área especial para atender los casos planteados, pero eso no significa que hayan estado exentos de abordar alguno de los tres grados de posesión.

Siguen un protocolo con la autorización directa del Arzobispo.

"Cuando se corrobora uno de estos tres grados de posesión, entonces el Arzobispo le pide en concreto a algún sacerdote que lleve a cabo el estudio, el análisis y, si fuera el caso, también el proceso de liberación de la persona", explicó Gutiérrez Montaño.

La tarea no recae en cualquier presbítero -aunque en Guadalajara ninguno se jacta, en la actualidad, de tener especializaciones en el área-.

"Para evitar charlatanería, para evitar mitos, para evitar también miedos o temores infundados, es que los sacerdotes que vienen elegidos deben tener diferentes cualidades.

Una de ellas es un fortalecimiento espiritual, que es el primero; aunque todos los sacerdotes tenemos que estar trabajando en esta área, como en todos los casos hay sacerdotes que son, diríamos, espiritualmente más fuertes, más sólidos, con una fuerza emocional grande porque se enfrentan a un ser que es fuerte, que es poderoso", abundó el vocero.

Entre demonio y enfermedad.

En lo particular, Gutiérrez Montaño no ha exorcizado, pero sí ha atestiguado casos reales y también falsas percepciones, donde la cautela de la Arquidiócesis descartó por la vía médica una posesión.

"Me solicitaron ir a ver a una persona que aparentemente tenía ataques epilépticos, me pidieron que fuera por si había una enfermedad o, por lo menos, darle la unción de los enfermos. Yo llegué, esta persona empezó a alterarse y, cuando quisieron detenerla, era una señorita de 22 años y entre cuatro varones no la pudieron detener. La fuerza de esta mujer ordinariamente no es superior a la de cuatro hombres, pues aquí en este caso sí era superior", relató.

El caso fue analizado y resuelto en cuatro sesiones por el padre Hermión Aranda de Alba, fallecido en 2022 y quien era canónigo de la Catedral. A él, Gutiérrez Montaño lo describió como "santo en vida".

Pero el vocero también ha resuelto exageraciones.

"Alguna vez me llegaron a presentar una persona que sí se movía mucho y gritaba y esas cosas, pero no hacía nada extraordinario. Yo, irónicamente, cuando vi que

eso sucedía digo: ´denle un Valium y si en tres horas no se calma otra vez, tráiganla´. Pues se empezó a sentir bien", recordó.





¿Cómo vencer las sospechas?

Estos son los consejos del padre Antonio Gutiérrez Montaño para hacer análisis propios, frente a señales de supuesta posesión demoníaca:

Formarse en la fe y tener elementos para discernir. La mayoría de sospechas surgen de la ignorancia religiosa.

Si se es creyente, hacer oración y fortalecer la espiritualidad.

Comulgar. "Es el mejor antídoto para que el diablo no haga absolutamente nada".

Vencer el miedo, tener fe y actuar por cuenta propia. "Nos dio Dios la inteligencia para que nosotros, a través de nuestras capacidades, buscáramos la primera respuesta; pero si eso no es suficiente, recurriremos a Dios, no tanto a lo indescifrable y menos a los charlatanes", concluyó el sacerdote.





Los demonios

"Belial, Behemoth, Beelzebub, Asmodeus, Satanas, Lucifer". En TikTok se han viralizado los diferentes nombres del demonio. Aparecen en las líneas de apertura de la canción "Year Zero", de la banda sueca de Hard Rock Ghost.

Pero, ¿existe un solo diablo o son varios entes? Hay dos explicaciones.

"Le llamamos ´demonio´ o Satanás a todos los ángeles malos", acotó el Padre Gutiérrez Montaño.

Los llamados "ángeles caídos" fueron expulsados del paraíso. Han trascendido como demonios individuales, con nombres como Lucifer, Luzbel, Mefistófeles, Satán, Belial o Leviatán, reconocidos en cultos especializados.

Pero, en una estricta interpretación de la Biblia, el vocero del Arzobispado señala que el demonio es un solo ente que tiene muchas manifestaciones.