Exigen sentencia a menor que causó muerte a golpes a Norma

ZINACANTEPEC, Méx.- Este martes continuó la audiencia para determinar la presunta responsabilidad de Azahara Aylin, la menor de edad, quien fue acusada de causarle la muerte a Norma Lizbeth, la niña con la que peleó en febrero pasado afuera de una secundaria del municipio de Teotihuacán.

La próxima audiencia se realizará el lunes 30 de octubre en la que el juez del Sistema Penal de Justicia para Adolescentes deberá decidir la sentencia para Azahara Aylin, quien se encuentra en el Centro de Internamiento Quinta del Bosque de Zinacantepec, donde son llevados los menores infractores en el Estado de México.

En esa diligencia judicial se expondrán alegatos de ambas partes y el impartidor de justicia resolverá si la menor implicada es la responsable del fallecimiento de Norma Lizbeth, quien murió el 13 de marzo debido a las supuestas lesiones que le propinó Azahara Aylin durante una pelea que sostuvieron en el municipio de Teotihuacán.

Los seres queridos de la víctima se quejaron de que el juez no ha dictado sentencia. "La verdad no nos sentimos tranquilos, mi hermana aún no descansa en paz porque están alargando los días y ahora no sabemos qué pueda pasar el 30 de octubre", dijo Alma, una de las hermanas de Norma Lizbeth.

"Como familia queremos que ya dicten sentencia, ya van mas de siete meses y no hay justicia para ella", expresó.

También acudieron familiares de Azahara Aylin para brindarle su respaldo. Su madre, Magaly, arremetió contra los medios de comunicación por el manejo que le han dado al caso.

"Con todos los medios me da tristeza saber cómo manipulan toda la información. Primero dijeron que fue con una piedra, mentira, luego dijeron que nosotras huimos, mentira, todo ha sido manipulado y me da mucha tristeza que no se tomen el tiempo para hacer una investigación en campo con personas que realmente saben lo que sucedió y no nada más lo que se ve en redes sociales y yo lo que quiero es justicia, como dijo el abogado para ambas niñas", denunció.

Según la madre de la menor, las lesiones que le produjo su hija a Norma Lizbeth no habrían sido las causas de su muerte.

"Aquí hay otras cuestiones, que la causa de la muerte de la chica pudo haber sido por otra cosa, puede ser por una caída que tuvo de las escaleras de su casa, que yo creo que lo desconocen, nadie sabe de eso porque han omitido mucha información y esa es mi molestia hacia ustedes, hacia todos los medios porque todos han manipulado la información, han tratado a mi hija, la han tachado de asesina cuando ella todavía no es culpable, no se ha demostrado que ella sea culpable de una muerte, entonces dónde quedan los derechos de mi hija, la han tratado de lo peor, yo creo que como cualquier madre ustedes defenderían a sus hijos, no?", dijo al término de la audiencia en los Juzgados para Adolescentes de Zinacantepec.

El 13 de marzo pasado Norma Lizbeth, de entonces 14 años, perdió la vida debido al traumatismo craneoencefálico que, supuestamente, le provocó Azahara Aylin por los golpes que le dio durante una pelea que sostuvieron el 21 de febrero a 50 metros de distancia de la Secundaria Oficial 0518 Anexa a la Normal, ubicada en Teotihuacán, en donde cursaba el tercer grado.

En un video difundido en redes sociales se observó que decenas de compañeros presenciaron la riña, pero ninguno intervino para separarlas, algunos la grabaron y otros se burlaron por las agresiones que sufrió Norma Lizbeth.

Azahara Aylin podría alcanzar como pena máxima cinco años de sanción, dio a conocer entonces el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de México (PJEM), Ricardo Sodi Cuellar.