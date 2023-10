No hay reporte de personas fallecidas por "Otis" en Guerrero: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que "pegó muy fuerte" el huracán "Otis" en la Costa Grande de Guerrero y que hasta el momento no hay reporte de personas fallecidas, además que no hay comunicaciones.

"Nos tardamos (en comenzar la mañanera) porque si pegó muy fuerte el huracán en Guerrero, en la Costa Grande, en Acapulco, en Tecpan, en todo ese tramo de Tecpan, Acapulco, Coyuca de Benítez, Juárez y otros municipios, Atoyac, los que están en esa franja, y todavía está afectando el huracán, se han perdido las comunicaciones por completo", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles 25 de octubre en Palacio Nacional.

Expresó que hasta el momento no se tienen datos sobre muertes de personas, pero no hay comunicación, "no sabemos".

Expresó que hay daños materiales y ruptura de caminos. Refirió que la autopista, llegando a Acapulco, tiene derrumbes, pero la Secretaría de Comunicaciones trabaja; sin embargo, la preocupación mayor es la carretera de la Costa Grande y la población que vive de Acapulco hacia Zihuatanejo.

Reiteró que desde ayer están en operación el Plan DN-III y el Plan Marina de apoyo a la población, con albergues y ayuda humanitaria.

"Están saliendo el general secretario Luis Cresencio Sandoval; el secretario de Marina, José Rafael Ojeda; la secretaria de Seguridad y Protección ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño; la directora de Protección Civil, Laura Velázquez, desde ayer estamos allá", indicó.