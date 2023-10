"Otis" se lleva fachada de plaza Galerías Diana en Acapulco

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido al impacto del huracán "Otis", la plaza Galerías Diana, ubicada en la costera Miguel Alemán, se encuentra prácticamente destruida

A través de redes sociales, pobladores y turistas han compartido fotos y videos de las inundaciones, el oleaje y las fuertes lluvias que hay en Acapulco y Zihuatanejo. Sin embargo, esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hasta ahora no se tienen registro de personas fallecidas por el huracán "Otis" en Guerrero, pero reconoció que no hay comunicaciones por el paso del fenómeno natural.

"Hasta ahora no tenemos datos sobre pérdida de vidas humanas pero no hay comunicaciones no sabemos, sí daños materiales, ruptura de caminos", dijo el Presidente.

Además, el huracán "Otis" pegó muy fuerte el huracán en Guerrero, en la Costa Grande, en Acapulco, en Tecpan, en Coyuca de Benítez, Juárez y otros municipios, Atoyac", reconoció AMLO.

En medio de la emergencia por el paso del huracán, se han difundido imágenes del estado en que quedó el edificio de la plaza Galerías Diana, ubicada sobre la costera Miguel Alemán.

En las fotos se observa que la parte superior de la plaza se encuentra con daños y las inmediaciones al edificio, inundadas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Guerrero emitió una lista con 8 recomendaciones preventivas en caso de inundaciones y lluvias fuertes por el paso del huracán "Otis".

8 recomendaciones ante inundaciones y lluvias fuertes por "Otis" en Guerrero

Enseguida te compartimos este listado de recomendaciones: