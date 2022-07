Exigen extinción de dominio a bienes de Echeverría

Frente a Palacio Nacional, exigieron que se castigue a todos los cómplices del priista y que se aplique la extinción de dominio a sus bienes para reparar el daño a familiares de víctimas.

"Insistimos en el acceso pleno de la justicia, la reparación del daño y la garantía de no repetición. Demandamos la extinción de dominio de los cuantiosos bienes de Luis Echeverría para que sean aplicados a la reparación del daño y en favor de sus víctimas. No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Y quede claro, con la muerte de Echeverría no se extinguen los procesos y causas por genocidio", leyeron en un pronunciamiento.