Exhortó Córdova a respetar la ley

"Desde el INE hago un llamado a los actores políticos, tanto a quienes han promovido la revocación de mandato, como a quienes no querían que se llevara a cabo este ejercicio, a todas y a todos, les pido que respeten las leyes, que no intervengan indebidamente en el derecho de la ciudadanía de ejercer, o no, un derecho constitucional", dijo.

Pidió además que la sociedad documente cualquier irregularidad que detecte. En la era de la comunicación, apuntó, las trampas y los tramposos pueden ser exhibidos.

Al INE no le importa el resultado del ejercicio de revocación de mandato, lo que busca es que se respete la legalidad, afirmó Córdova Vianello.

Con honores a la bandera, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio inicio a la jornada del ejercicio de revocación de mandato.

En punto de las 07:05 horas, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, al lado del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jesús Reyes Mondragón, encabezaron los honores a la bandera en la explanada de las instalaciones del inmueble electoral.

Quiere PRD la anulación

- El PRD anunció que solicitará un proceso de nulidad del ejercicio de revocación de mandato.

Ángel Ávila, representante del PRD ante el INE, señaló que su partido pedirá que se anule el proceso de revocación de mandato, porque se ha utilizado el aparato del Estado para movilizar a la gente y recursos públicos para difusión.

- Se trata, dijo Ávila, de informar y alertar de lo que puede pasar en un próximo proceso electoral, particularmente en 2024.

- "Anunciamos que desde el PRD meteremos una queja para que se anule este proceso de revocación de mandato", puntualizó.