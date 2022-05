Exclama Moreno no me van a intimidar

El episodio fue abordado por Moreno Cárdenas, señalando a Layda Sansores, la gobernadora de Campeche, estado donde él mismo gobernó, retándola a presentarlas ante la Fiscalía General de la República (FGR), rechazando la veracidad del contenido.

En días pasados Cinépolis también rechazó el contenido de las grabaciones.

Moreno Cárdenas inclusive comparó su caso con el del excandidato presidencial, Ricardo Anaya, de quien dijo, se encuentra fuera del país por falsas acusaciones y añadió:

"En mi caso, de una vez les digo a esta dictadura corrupta que está destruyendo al país: a mi no me van a intimidar. Yo no voy a salir del país. yo los voy a enfrentar aquí con la Constitución y la firmeza, el carácter y la voluntad".

Las expresiones de Moreno Cárdenas ocurrieron la tarde del martes durante una conferencia conjunta con los dirigentes del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano.

Respecto a Layda Sansores, consideró que las grabaciones son hechizas pues, sostuvo, si tuviera denuncias reales las habría presentado a la FGR.

"Esos audios son alterados, pero a ella no le importa violar la ley, misma que sí viola al difundir extractos de grabaciones ilegalmente obtenidas", expuso.

Por la noche, la gobernadora de Campeche dio a conocer nuevos audios de su antecesor en el cargo en los que el ahora dirigente nacional del PRI asegura que "a los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre".

"Sabíamos que estos ataques sucederían. Es su forma de operar, no conocen el diálogo y mucho menos la libertad de expresión y pensamiento".

El líder nacional del PRI ratificó que, con él, "este gobierno autoritario y represor se topará con pared", ya que, aseguró los enfrentará "con la verdad y la justicia. No permitiremos que instauren una dictadura, defenderemos la libertad por amor a nuestros hijos, a nuestra familia y a nuestro país".

Alejandro Moreno, exgobernador de Campeche, acusó al gobierno federal, al partido Morena y a la gobernadora Layda Sansores de emprender una campaña para desprestigiarlo, "publicando audios que a todas luces son grabaciones ilegalmente obtenidas y vilmente editadas, a fin de componer frases y conversaciones que no existieron".

Argumentó que el montaje que hace Morena con esas supuestas conversaciones, es para buscar dividir al bloque opositor.

"Quieren enfrentarnos con los medios de comunicación y con la ciudadanía. Es el paso a paso de las dictaduras. No podemos caer en sus cortinas de humo y mentiras", expresó.

"Si los audios presentados por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, tuvieran un ápice de veracidad, hubiera acudido a las instancias a presentar una denuncia", aseveró Moreno.