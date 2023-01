Evita UNAM retirar título a Ministra, aunque podía hacerlo

Existen antecedentes en los que la Oficina de la Abogacía General de la UNAM ha establecido procedimientos para sancionar el plagio entre personal académico y estudiantil, considerando en este último caso la nulidad de exámenes sustentados y la revocación del título profesional.

Francisco Burgoa, quien fungió como asesor jurídico de la Oficina de la Abogacía General de la UNAM durante el rectorado de Juan Ramón de la Fuente (1999-2007), señaló que la Máxima Casa de Estudios tomó con cautela este polémico caso por tratarse de una ex alumna famosa, hoy Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El abogado constitucionalista reconoció que si bien no existe un mecanismo expreso dentro de la legislación universitaria para cancelar, revocar o anular el título, la UNAM pudo hacer valer su autonomía para avanzar hacia allá.

Recordó que con base en el artículo 95 del Estatuto General de la denominada máxima casa de estudios, este plagio pudo considerarse una falta grave de responsabilidad, puesto que debilita "los principios básicos de la Universidad" con el fin de perpetuar una actividad con "interés personalista".

"Hubo un acto fraudulento, hubo un acto incorrecto, un acto que debe de considerarse que atenta contra los principios de integridad universitaria y por lo tanto, la Universidad pudiese estar en la posibilidad de invalidar una tesis. Porque si estuviéramos hablando de cualquier otro ex alumno que no tuviera el cargo que tiene ahorita la Ministra Yasmín Esquivel, obviamente no sería a lo mejor un motivo de una relevancia a nivel nacional", expuso.