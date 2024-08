Evalúan política educativa en sexenio de López Obrador

* Además, de acuerdo con especialistas, la participación del gasto educativo sobre el gasto total programable del Gobierno federal cayó casi dos puntos porcentuales. En 2018 representaba el 17.5 por ciento y en 2023 cerró en 15.7. * En tanto, Marco Fernández, investigador de México Evalúa y el Tec de Monterrey advierte que el apoyo en becas no arrojó avances para lo que estaba destinado: combatir al abandono y rezago escolar. *"Y esto se debe a que, desde antes de la pandemia, durante y después de la misma, las autoridades jamás se preocuparon por fortalecer el acompañamiento docente o crear programas de tutorías que pudieran hacer que estos estudiantes, que estaban recibiendo becas, no abandonaran la escuela", agrega. *También señala que los apoyos de becas no se han incrementado entre los estudiantes de más bajos ingresos, como debería ser.