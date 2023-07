Elevan tensión en contienda electoral

La pelea política entre Andrés Manuel López Obrador y la panista Xóchitl Gálvez se está convirtiendo en una verdadera campaña electoral en lo que hasta ahora eran combates internos de baja intensidad. Acatando los mandatos de unidad, los equipos que se disputan la presidencia desde el lado oficial y desde la oposición se mantenían en un tono apaciguado, pero esa tregua parece llamada a su fin. El presidente ha desafiado este viernes las cautelas que se esmera en dictar el INE y ha arremetido contra la aspirante más avanzada de la oposición: "¿Acaso han dicho que sea la candidata? Todavía no estamos en elecciones. ¿Es que yo no puedo contestar nada?", ha dicho. No solo él, los morenistas que esperan sucederle han recibido alto y claro el mensaje de Palacio Nacional e iniciado sus ataques a la oposición, donde tampoco se están callados. Santiago Creel, desplazado por la opinión pública respecto a su contrincante interna, Xóchitl Gálvez, ha abandonado el tono caballeroso que definía su trayectoria política y casi a gritos ha atacado a los morenistas y defendido su ADN panista. El ambiente político se está caldeando, como era de esperar, cuando se inicia precozmente una campaña por la sucesión presidencial, aunque hasta ahora se haya denominado de otro modo. Y esta primera explosión está dejando una larga onda expansiva.

Afines y contrarios vienen señalando estos días que los embates del López Obrador hacia Xóchitl Gálvez están atizando un fuego que puede quemar más en Morena que en la oposición. Lejos de arredrarse, López Obrador parece decidido a usar el soplador cada día. Hoy ha insistido en descalificar la pluralidad del proceso interno de la oposición para seleccionar a sus candidatos, aduciendo que Gálvez es un producto fabricado: "Necesitaban alguien popular, que hubiera nacido en un pueblo. Como si la gente se estuviera chupando el dedo. Han buscado a ver a quién disfrazan como líder popular y están haciendo de lado a [Santiago Creel]. No me quiero meter mucho en eso, se va a enojar Santiago", ha afirmado en la conferencia matutina. Sin embargo, parece que la estrategia del presidente buscara dividir las filas del contrario, presentando a Creel como una víctima relegada por los supuestos manejos de la coalición en el proceso interno.