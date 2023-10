"Espero que revire el Presidente para permitir apoyo a damnificados": Xóchitl Gálvez

CIUDAD DE MÉXICO.- "Yo espero que el Presidente revire, el Ejército no se va a dar a basto...son más de un millón de damnificados en Guerrero...que dejen llegar a la Cruz Roja y a Cáritas, Arquidiócesis de México".

Aseveró Xóchitl Gálvez, quien dijo que no es momento de sacar raja política, es momento de pensar en la gente de Guerrero.

"Yo espero que el presidente revire, pero el Ejército no se va a dar abasto, indicó en entrevista en el marco del informe de gobierno de la alcaldesa de Tlalpan, Alfa González.

Insistió en que no hay Fonden, por eso propuso una agencia de manejo de emergencia. Necesitamos algo, ahora a toro pasado ya no estuvo".

Cuestionada respecto a que López Obrador ve este asunto como botín político, dijo: "No hay que pensar en eso. Yo me pongo a disposición del Presidente para que me diga qué hacer".

Reiteró que el tema de cambio climático es una realidad. "Esto que vivimos en Guerrero se va a repetir, porque hay un calentamiento real del agua del mar que no podemos evitar, si no dejamos de utilizar combustibles fósiles. Entonces esa tema hay que retomarlo".

Sobre el tema de la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial, dijo que ya se publicó en el DOF y hay que ver que mecanismos se van a usar tanto trabajadores como legisladores para defender al PJF.