Adele se viste de Morticia Addams

CIUDAD DE MÉXICO- Adele nunca decepciona, y esta vez, en un concierto que ofreció en Las Vegas, se vistió de la famosa matriarca de la Familia Adams, de Morticia, y decoró los rincones del The Colosseum at Caesar's Palace con un toque espantoso al puro estilo Halloween que fascinó a sus seguidores, quienes no dudaron de compartir videos de este momento en redes sociales.

Como parte de su residencia en Las Vegas, Adele ha vivido mágicos momentos y unos no tanto, por ejemplo, en julio pidió a su audiencia que no lanzaran objetos al escenario, en respuesta a una nueva moda que generó incidentes cuando los fans arrojaron objetos a artistas como Bebe Rexha.

Rexha sufrió una herida en un ojo cuando un fan le lanzó un teléfono durante un concierto en Nueva York, igual que la artista country Kelsea Ballerini también recibió un impacto en un ojo cuando un fan le arrojó una pulsera en Idaho.

En un video publicado en TikTok, la baladista británica dijo que la gente parece estar "olvidando... la etiqueta del espectáculo en este momento".

"Yo... no se atrevan, no se atrevan a arrojarme nada", dijo con una risita. "¡Dejen de lanzar cosas al artista!".

Adele vive el Halloween sobre el escenario

Con una larga cabellera negra y vestido del mismo color, es como la cantante británica Adele rememoró a Morticia, uno de los personajes favoritos de cada Halloween; su elegancia al portar el ajustado atuendo encantó a sus fans que postearon videos.

Adele deleitó a su público con su forma excepcional de cantar, y al final del show recibió múltiples regalos, entre ellos un muñeco de peluche del Dr. Simi decorado con flores de cempasúchil.