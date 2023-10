Esto es lo que decía la nota dejada por atacante de Maine

CIUDAD DE MÉXICO.- Robert Card, el atacante de Maine, dejó una nota que las autoridades evitaron calificar como "suicida"; sin embargo, sí dijeron que daba a entender que él ya no estaría presente.

El comisario del Departamento de Seguridad Pública, Mike Sauschuck, declaró en conferencia de prensa a las 10:00 am, horario de Maine, que la nota iba dirigida a un ser querido del sospechoso.

"No la describiría como una nota de suicidio explícita, pero el tono y el tenor eran que el individuo no iba a estar presente y quería asegurarse de que este ser querido tuviera acceso a su teléfono y a todo lo que había en su móvil", declaró el comisario.

"Ha habido una serie de preguntas completamente legítimas sobre una nota que se encontró en su residencia. Esta es una nota en papel", dijo Sauschuck. "No voy a leerlo palabra por palabra. Lo que es una nota para un ser querido, y dice: 'Este es el código de acceso a mi teléfono, estos son los números de cuentas bancarias'".

"Eso no es raro en situaciones de suicidio", dijo. "Obtienes notas largas, escenarios muy preparados".

Sauschuck dijo que los investigadores todavía están trabajando para obtener órdenes de registro para poder acceder al teléfono y a la información de la cuenta bancaria de Card.

Familia del sospechoso del tiroteo en Maine "ha soportado mucho dolor", dice comisario

El comisario también confirmó que se encontró un "arma larga" en el interior del Subaru blanco propiedad de Card, que fue encontrado cerca de un embarcadero en Lisbon. Los investigadores están trabajando para confirmar que el arma estaba relacionada con los tiroteos mortales en un restaurante y un boliche.

Añadió que la familia de Card siempre colaboró con las autoridades. "Esa familia ha soportado mucho dolor, incluidas amenazas", dijo. "La gente está en sus casas y dice: '¿Lo saben? ¿Es su culpa?'".

"Creo que las primeras tres personas que nos llamaron para identificar positivamente a este individuo basándose en las fotos que se publicaron eran miembros de la familia", dijo Sauschuck.

Sobre los tiroteos, remarcó que "claramente, hay un componente de salud mental en esto". "No hemos visto hasta este momento, no he visto hasta este punto, que el señor Card haya sido internado por la fuerza para recibir tratamiento. Y si eso no sucedió... la verificación de antecedentes no indicará que este individuo está prohibido", dijo.

Añadió: "Sólo porque parece haber un nexo de salud mental con este escenario, la gran, gran, gran mayoría de las personas, la gran mayoría de las personas con un diagnóstico de salud mental nunca harán daño a nadie".