Juan Toscano visita el Gran Premio de México y apoya a Carlos Sainz

CIUDAD DE MÉXICO.- El basquetbolista mexico-estadounidense, Juan Toscano-Anderson, está de visita este sábado en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la que, expresó, es la primera vez que acude a un evento de la Fórmula 1.

"Es la primera vez que vengo, es una gran experiencia, todo está muy chido y me gusta cómo la gente lo disfruta, además el clima es muy bueno", dijo a los medios el jugador de los Capitanes de la Ciudad de México.

Toscano fue invitado por Carlos Sainz, piloto de Ferrari, a la carrera de la capital de nuestro país.

"Él me invitó y lo voy a apoyar, realmente no sé mucho de la Fórmula 1, pero el ambiente es todo, no sólo aquí, en cualquier deporte", destacó el basquetbolista.

En esa misma charla con los medios de comunicación, Juan Toscano aprovechó para lanzar un contundente mensaje a todos los aficionados de los Capitanes de la CDMX.

"Ahora estoy en Capitanes, quiero buscar un campeonato de G-League", apuntó.

Toscano-Anderson incluso reveló que le causó mucha felicidad volver a México: "Estoy muy emocionado por regresar, siempre fue un sueño vivir aquí en la CDMX, no es lo mismo venir de visita que a vivir; fue fácil tomar la decisión de venir para acá, México es mi casa".