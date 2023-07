Enviará EU bombas de racimo a Ucrania

Washington

El Gobierno de Joe Biden ha decidido suministrar municiones de racimo a Ucrania, según ha adelantado la agencia Associated Press, que cita fuentes familiarizadas con la decisión. Se espera que Estados Unidos anuncie este viernes que enviará miles de ellas como parte de un nuevo paquete de ayuda militar por valor de hasta 800 millones de dólares (734 millones de euros) para el esfuerzo bélico contra Rusia. El Pentágono no ha querido este jueves confirmar ni desmentir la información. Las bombas de racimo son polémicas, se consideran especialmente crueles y están prohibidas por más de un centenar de países firmantes de la Convención de Municiones de Racimo del 2008, entre los que no están Rusia, Ucrania ni Estados Unidos.

Estas bombas, también llamadas de fragmentación, se lanzan desde el aire o se disparan desde tierra y esparcen múltiples submuniciones o "pequeñas bombas" indiscriminadamente sobre un área que puede cubrir el tamaño de un campo de fútbol. Están destinadas a sembrar la destrucción en múltiples objetivos a la vez. Rusia ya la usa en la guerra con Ucrania.

El problema es que eso hace que los ataques sean indiscriminados y pone en riesgo a potenciales víctimas civiles, especialmente porque parte de las bombas quedan con frecuencia sin detonar de inmediato después de ser diseminadas y representan un peligro para la población que puede durar décadas.

ÍNDICE DE FALLOS

Las fuentes citadas por AP, sin embargo, señalan que las municiones que proporcionará Estados Unidos a Ucrania tienen un "índice de fallos" reducido, lo que significa que habrá muchas menos sin explotar que puedan causar muertes civiles involuntarias.