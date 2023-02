'AMLO, en los hombros de Cuauhtémoc Cárdenas'

CIUDAD DE MÉXICO

"Méxicolectivo es una iniciativa plausible y es una iniciativa necesaria. México hoy está mal gobernado porque tenemos un Presidente, que es mi paisano, que se vendió como mesías y actúa como fariseo, usando las referencias bíblicas. Lo cierto es que ese desgobierno hace necesario que la inteligencia, que el talento y la determinación de muchos mexicanos se hayan tenido la capacidad de ponerse de acuerdo, a partir del libro del ingeniero Cárdenas "Democracia Progresiva", para plantear un rumbo distinto.

"¿Por qué? Porque hoy en México se han cerrado los espacios y los canales para el diálogo. Nosotros entendemos a la democracia como la posibilidad de vivir juntos en el disenso, por lo tanto no podemos aceptar el pensamiento único que se pretende imponer en México. Si bien es cierto, cuando Andrés Manuel fue candidato tenía un buen diagnóstico del País, lo cierto es que sus recetas para curar los males no han dado resultados, los han agravado. Luego entonces, se hace necesario que haya una hoja de ruta distinta de los partidos políticos tradicionales, una iniciativa que salga como Méxicolectivo, desde la sociedad, que crezca, como lo van a hacer ahora con estos 32 encuentros estatales para escuchar la voz de las y de los mexicanos y tener una propuesta de País que la gente respalde. ¿Para qué? Para fortalecer los 2 pilares que hoy en México están deteriorados: el Estado, al cual están destruyendo sus instituciones; y el mercado, el mercado que está siendo agraviado para que no haya agregación de valor y para que no haya generación de riqueza".

Se habían generado muchas expectativas de la participación del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. ¿No se desinfla un poco cuando el ingeniero anuncia que se aparta del proyecto?

"No, yo creo que no. Como te comentaba, la iniciativa surge a partir del libro 'Democracia Progresiva' del ingeniero Cárdenas. El libro está escrito, ahí está y sin duda va a seguir inspirando a mucha gente. ¿Cuál fue la reacción de Andrés Manuel? Pues fue una reacción propia de su estructura de coherencia. Yo he dicho y lo sostengo que Andrés tiene un problema, el problema aquel que diagnosticaron los griegos hace 2,500 años, el Síndrome de Hybris, este trastorno psicológico hace que las personas que tienen una posición de poder crean que están al mismo nivel de la naturaleza o de las divinidades, y cualquier cosa que no se acomode a lo que piensan, les genera una reacción de intolerancia como ésta.

"Nadie puede negar la iniciativa, el talento, el valor y todas las acciones en favor del proceso democrático que el ingeniero Cárdenas empezó desde 1987 y en buena medida lo que hoy es Andrés Manuel. Andrés Manuel está arriba de los hombros de un gigante que se llama Cuauhtémoc Cárdenas. Pero bueno, la ingratitud, la falta de respeto, son características de quienes tienen Síndrome de Hybris".

El senador Dante Delgado y algunos liderazgos de Movimiento Ciudadano han planteado que irían solos al 2024 ¿dónde ve usted a su partido?

"Yo veo a Movimiento Ciudadano ganando la Presidenta de la República en el 2024. Hoy hay un escenario, pero yo recuerdo mucho una frase del maestro Enrique González Pedrero: 'en política, nada es de una vez y para siempre', y Dante lo dice de otra manera: 'la política no es, va siendo'. Entonces, pueden ocurrir desencuentros por la rijosidad y la falta de limpieza en el proceso de selección del candidato de Morena y ahí puede haber desprendimientos, como lo hubo hace muchos años cuando el PRI era partido hegemónico.

"Pero en Movimiento Ciudadano estamos trabajando para ganar la Presidencia de la República sin importar cuál sea el escenario y tenemos -nuestros estatutos así lo permiten-, que más del 50 por ciento de las candidaturas puedan ser de ciudadanos que tengan un gran respaldo social, aunque no tengan militancia partidista.

"Ahora es un orgullo que en Movimiento Ciudadano tengamos perfiles como el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro; Samuel García, Gobernador de Nuevo León, que puso a prueba su capacidad ahora que supo enfrentar los desafíos con el tema del agua y la inseguridad. Por supuesto, Luis Donaldo Colosio Riojas, que es el actual Alcalde de Monterrey que sale muy bien posicionado en las encuestas y que por inteligencia y prudencia política no se ha expresado al respecto, pero yo en el recorrido que hago por el país me encuentro mucha gente de diferentes fuerzas políticas que me dicen 'con Luis Donaldo sí vamos'.

"Entonces, yo creo que esa es una con, como algo que ahí está latente y que yo creo que en el momento de la definición con esto del Méxicolectivo, sumado y convergiendo en algún momento con los cuadros, con las propuestas de Movimiento Ciudadano, tenemos todo para poder construir el éxito electoral en el 24".